Histoire des universités en Europe

L'histoire des universités remonte à plus de mille ans. Les universités ont été le centre de la vie académique en Europe pendant de nombreux siècles, et elles le sont encore aujourd'hui. Dans cette section, nous verrons comment les universités ont vu le jour et ce qu'elles deviendront à l'avenir.



L'Université de Lausanne est la deuxième plus ancienne université de Suisse.

L'université de Paris, fondée en 1150, est l'une des plus anciennes du monde.

Harvard a été fondée en 1636.

Fondée en 1209, Oxford est la plus ancienne université du monde anglophone.

Cambridge a été fondée par des érudits fuyant Oxford : Cambridge a été fondée par des universitaires fuyant Oxford à l'époque où le roi Henri VIII voulait en faire une école catholique.

Les universités existent depuis des siècles ; certaines ont elles-mêmes plusieurs siècles d'existence

La plus ancienne université du monde se trouve en France, où elle a été fondée en 987. Elle s'appelle "Université de Paris" et existe encore aujourd'hui sur trois sites différents : L'Université de la Sorbonne (Paris I), l'Université Paris Descartes (Paris V) et l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).

La plus ancienne université suisse se trouve à Lausanne ; elle a ouvert ses portes en 1537 en tant qu'école de théologie pour les étudiants qui voulaient devenir prêtres mais n'étaient pas autorisés à étudier dans d'autres universités parce qu'ils étaient des chrétiens protestants vivant sous la domination catholique.

