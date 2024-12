Israel le Yemen et le Moyen Orient, réalités et perspectives

Les tensions entre Israël et le Yémen s'intensifient dans un contexte régional instable au Moyen-Orient. Israël a récemment mené des frappes aériennes contre des cibles houthies au Yémen, notamment l'aéroport de Sanaa et des infrastructures portuaires et énergétiques. Ces attaques font suite aux tirs de missiles des rebelles houthis vers le territoire israélien, qui se sont multipliés ces dernières semaines.



Escalade des tensions : Les Houthis, soutenus par l'Iran, revendiquent leurs attaques comme un acte de solidarité envers les Palestiniens de Gaza. En réponse, Israël accuse le "régime terroriste des Houthis" d'être au cœur de "l'axe iranien de la terreur" et de déstabiliser la région. Cette escalade s'inscrit dans un contexte plus large de tensions régionales, où Israël cherche à contrer l'influence iranienne au Moyen-Orient et susciter une reconfiguration géopolitique.



La situation actuelle reflète une volonté israélienne de reconfigurer l'équilibre des forces dans la région : Israël vise à démanteler le réseau d'alliances tissé par l'Iran. Tel-Aviv cherche à imposer des conditions politiques compromettant tout projet d'État palestinien. L'objectif est de créer un "nouveau Moyen-Orient" débarrassé de l'influence iranienne.