L'Investissement en Nue-Propriété : Une Option Prisée au Lieu du Viager à Nice et Cannes avec Azur Real Estate - Tel : +33 7 67 99 15 64

Pourquoi choisir Azur Real Estate ?



Une Équipe d’Experts à Votre Service,



Sous la direction de Boris Michaud, Azur Real Estate se positionne comme un leader sur le marché de la Côte d'Azur de la vente en nue-propriété. Notre équipe d’experts est dédiée à vous accompagner tout au long du processus, garantissant une expérience fluide, transparente et sécurisée.





Processus Transparent



Le processus de vente en nue-propriété avec Azur Real Estate est transparent et sans surprise. Vous êtes accompagné à chaque étape, de l’évaluation de votre bien à la signature du contrat, en passant par le versement rapide des fonds chez votre notaire.





Un Partenaire Local



En tant qu’entreprise implantée localement sur la Côte d'Azur, Azur Real Estate comprend les spécificités du marché immobilier à Nice et Cannes. Ce savoir-faire local est un atout majeur pour maximiser la valeur de votre propriété.







Un Versement Immédiat et Complet



L’un des principaux atouts de notre offre est que vous recevez la totalité du montant de la vente en un seul gros versement et net d'impôts, sous trois mois environ . Cette rapidité de transaction vous permet de réaliser vos projets sans attendre, tout en assurant votre sécurité et votre pérennité financière. A l’inverse d’un viager traditionnel ou les impayés de la rente viagère existent et s'ensuit par de longues et coûteuses procédures juridiques.





La Conservation de l'Usufruit



Contrairement au viager, où le propriétaire peut craindre de perdre son bien et les impayés de sa rente viagère, la vente en nue propriété vous permet de conserver l’usufruit de votre bien. Vous pouvez continuer à habiter votre maison ou votre appartement, tout en bénéficiant des avantages financiers de la vente. De plus, dans le cadre d’une résidence secondaire, vous pouvez en plus du gros capital lié à la vente de la nue-propriété, continuer de percevoir les loyers de votre bien si celui-ci est loué.





Les Avantages de la Vente en Nue-Propriété



Une Solution Financière Sereine pour l’avenir



La vente en nue-propriété offre une solution financière qui soulage les propriétaires séniors de la charge de leur bien. En vendant la nue-propriété, vous transformez votre patrimoine immobilier en liquidités, tout en continuant à en jouir.





Protection Juridique et Sécurisée



La transaction est encadrée par des règles juridiques claires chez votre notaire, garantissant votre protection et celle de votre patrimoine. L’intervention d’un expert comme Boris Michaud assure un processus transparent et conforme aux normes en vigueur.





Prise en Charge des Gros Travaux



Un des avantages majeurs de la vente en nue propriété avec Azur Real Estate est que l’acquéreur prend en charge les gros travaux d’entretien (article 606 du code civil). Cela signifie que vous pouvez vivre sereinement, sans vous soucier des frais imprévus liés aux réparations majeures de votre bien ou de votre copropriété.