Publireportages La Vente en Nue-Propriété : Une Alternative Avantageuse au Viager à NICE et à CANNES avec Azur Real Estate - Tel : +33 7 67 99 15 64 Dans un monde où les défis financiers se multiplient, la vente en nue-propriété émerge comme une solution innovante et attrayante pour les propriétaires souhaitant optimiser leur patrimoine tout en préservant leur qualité de vie. Azur Real Estate, dirigée par Boris Michaud, s’impose comme un acteur de confiance dans ce domaine, offrant une alternative séduisante au viager. Cet article explore en profondeur les avantages de la nue-propriété, les services proposés par Azur Real Estate et comment cette stratégie peut transformer votre avenir financier. Tel : +33 7 67 99 15 64





La Vente en Nue-Propriété : Une Alternative Avantageuse au Viager à NICE et à CANNES



Découvrez comment Azur Real Estate transforme votre patrimoine en sérénité financière.





La vente en nue-propriété, souvent méconnue, représente une alternative sécurisante au viager , permettant aux propriétaires séniors de bénéficier d’un gros revenu net d'impôts immédiat, tout en conservant l’usage de leur bien. Avec Azur Real Estate, vous pouvez vendre la nue-propriété de votre bien tout en continuant à y vivre. Aussi, les gros travaux de maintenance (article 606 du code civil) sont pris en charge par l’acquéreur, vous permettant de profiter pleinement de votre habitation et ce en toute tranquillité. Lisez la suite pour découvrir comment cette option peut transformer votre patrimoine.







La Vente en Nue-Propriété : Qu'est-ce Que c'est ?





La vente en nue-propriété est un mécanisme juridique qui permet à un propriétaire de vendre la nue-propriété de son bien immobilier tout en conservant l’usufruit, c’est-à-dire le droit d’y vivre ou de le louer. Cette approche présente de nombreux avantages, tant sur le plan financier que sur le plan du confort de vie.





Les Fondements Juridiques,



Selon l'article 606 du Code civil , les gros travaux incombent au nu-propriétaire (l’acquéreur de la nue-propriété du bien). En choisissant Azur Real Estate, vous bénéficiez d’un accompagnement complet et le fonds d’investissement acquéreur prend en charge ces frais, vous libérant ainsi de toute préoccupation liée aux gros travaux de votre bien ou à ceux de la copropriété.







Pourquoi choisir Azur Real Estate ?



Une Équipe d’Experts à Votre Service,



Sous la direction de Boris Michaud, Azur Real Estate se positionne comme un leader sur le marché de la Côte d'Azur de la vente en nue-propriété. Notre équipe d’experts est dédiée à vous accompagner tout au long du processus, garantissant une expérience fluide, transparente et sécurisée.





Processus Transparent



Le processus de vente en nue-propriété avec Azur Real Estate est transparent et sans surprise. Vous êtes accompagné à chaque étape, de l’évaluation de votre bien à la signature du contrat, en passant par le versement rapide des fonds chez votre notaire.





Un Partenaire Local



En tant qu’entreprise implantée localement sur la Côte d'Azur, Azur Real Estate comprend les spécificités du marché immobilier à Nice et Cannes. Ce savoir-faire local est un atout majeur pour maximiser la valeur de votre propriété.







Un Versement Immédiat et Complet



L’un des principaux atouts de notre offre est que vous recevez la totalité du montant de la vente en un seul gros versement et net d'impôts, sous trois mois environ . Cette rapidité de transaction vous permet de réaliser vos projets sans attendre, tout en assurant votre sécurité et votre pérennité financière. A l’inverse d’un viager traditionnel ou les impayés de la rente viagère existent et s'ensuit par de longues et coûteuses procédures juridiques.





La Conservation de l'Usufruit



Contrairement au viager, où le propriétaire peut craindre de perdre son bien et les impayés de sa rente viagère, la vente en nue propriété vous permet de conserver l’usufruit de votre bien. Vous pouvez continuer à habiter votre maison ou votre appartement, tout en bénéficiant des avantages financiers de la vente. De plus, dans le cadre d’une résidence secondaire, vous pouvez en plus du gros capital lié à la vente de la nue-propriété, continuer de percevoir les loyers de votre bien si celui-ci est loué.





Les Avantages de la Vente en Nue-Propriété



Une Solution Financière Sereine pour l’avenir



La vente en nue-propriété offre une solution financière qui soulage les propriétaires séniors de la charge de leur bien. En vendant la nue-propriété, vous transformez votre patrimoine immobilier en liquidités, tout en continuant à en jouir.





Protection Juridique et Sécurisée



La transaction est encadrée par des règles juridiques claires chez votre notaire, garantissant votre protection et celle de votre patrimoine. L’intervention d’un expert comme Boris Michaud assure un processus transparent et conforme aux normes en vigueur.





Prise en Charge des Gros Travaux



Un des avantages majeurs de la vente en nue propriété avec Azur Real Estate est que l’acquéreur prend en charge les gros travaux d’entretien (article 606 du code civil). Cela signifie que vous pouvez vivre sereinement, sans vous soucier des frais imprévus liés aux réparations majeures de votre bien ou de votre copropriété.







Témoignages de Clients Satisfaits





Un Parcours Serein



De nombreux clients témoigneront de l’expérience positive qu’ils ont vécue avec Azur Real Estate.



Par exemple :



Jeanine



À la suite du décès de son conjoint, Jeanine s’inquiète de pouvoir réussir à payer les charges courantes de son appartement seule. Vendre sa nue-propriété lui permet de récupérer des fonds pour vivre sereinement, elle continue à occuper les lieux en tant qu’usufruitière, et elle dispose de fonds importants pour subvenir à ses besoins.





Michel



Il aime profiter de la vie : golf, restaurants, voyages… Mais sa retraite ne lui permet plus de mener le même train de dépenses qu’à l’époque. Vendre son appartement en nue-propriété lui permet de continuer à profiter de ces moments tout en habitant son logement, grâce au gros capital qu’il a perçu. Cerise sur le gâteau, personne ne sait qu’il a vendu la nue-propriété de son appartement.





Bernard



Bernard ne souhaite pas léguer un bien immobilier à ses enfants, de peur qu’ils se disputent la succession. Pour cela, il a choisi de vendre, de son vivant, la nue-propriété de sa maison et de répartir les fonds lui-même à ses enfants. Il a gagné en tranquillité d’esprit.





Une Solution Adaptée à Tous



Conclusion : Une Stratégie Gagnante





La vente en nue-propriété émerge comme une alternative séduisante au viager, offrant des avantages financiers et pratiques inégalés. Avec l’expertise d’Azur Real Estate, dirigée par Boris Michaud, vous avez la garantie d’une transaction sécurisée, transparente et avantageuse. Si vous êtes propriétaire séniors d’un bien immobilier, la vente de la nue-propriété avec Boris Michaud, est la solution que vous attendiez.





Contactez-nous



Pour en savoir plus sur nos offres et commencer votre parcours vers une meilleure gestion de votre patrimoine, contactez Boris Michaud au 07 67 99 15 64 ou par email à



Excellence, confiance et discrétion pour votre bien d’exception.



Qu’il s’agisse de votre résidence principale ou d’une résidence secondaire, nous avons exactement le même fonctionnement.



Demandez votre étude offert en cliquant sur ce lien :



Plus d'informations sur : https://azur-realestate-viager.com/



Publicité Azur Real Estate : https://youtu.be/Y5uMpdlG5mE





Voir la Vidéo : https://youtu.be/xqWC2Ckft7U





Mots Clés

• Vente en nue propriété

• Alternative au viager

• Azur Real Estate

• Boris Michaud

• Investissement immobilier

• Usufruit

• Gros travaux d’entretien

• Patrimoine immobilier





Hashtags

#NuePropriété #Viager #Immobilier #AzurRealEstate #BorisMichaud #Investissement #FinancesPersonnelles #Patrimoine







Excellence, Confiance et Discrétion, pour votre bien d'exception

Vente immobilière et achat de nue-propriété à Nice et sur toute la Côte d'Azur.

We also speak english !



Boris MICHAUD

+33 7 67 99 15 64

http://www.azur-realestate.com/





Jean-Michel GRIVEAU



