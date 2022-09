Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse La voyance Suisse ? On en parle sur le Web

Dans le cas où vous êtes marié, alors il serait approprié d'approfondir le sujet avec cet article qui explique comment reconquérir une ex-femme et sauver votre mariage. Mais tout d'abord, lisez ce contenu calmement, car de nombreux conseils vous seront utiles.



4 façons de savoir comment reconquérir une ex-femme et ne pas la perdre



1. Pourquoi t'a-t-il quitté ?



Avez-vous déjà réfléchi en profondeur à la véritable raison pour laquelle elle a décidé de mettre fin à votre relation ? 75 % du temps, la motivation qu'elle vous donne est tout simplement la plus confortable et presque jamais la plus vraie. Je vous invite donc maintenant à prendre un morceau de papier et à noter les raisons qui, selon vous, sont plausibles parmi ces grandes catégories :



ATTIRANCE PHYSIQUE ET MENTALE

LA TRAHISON DE VOUS OU DE LUI

TROP OU PAS ASSEZ D'ATTENTION



2. Avez-vous pleinement respecté sa décision ?



Maintenant je veux que tu sois honnête : as-tu respecté sa décision de te quitter ? Pensez-y avant de répondre. Beaucoup disent oui, mais quand on a peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, notre instinct nous pousse jusqu'au point d'escalader les montagnes. Comment pouvez-vous penser à reconquérir une ex-copine, si vous ne lui donnez pas d'abord la sérénité dans son cœur pour vous accueillir à nouveau ?



Dites-lui maintenant qu'elle est libre de faire ses propres choix et qu'à partir de maintenant vous respecterez sa décision. Même si ça te fait peur.



Beaucoup d'hommes comme vous, après ce conseil ont tout chamboulé, surtout soutenus par le parcours complet qu'ils ont suivi avec dévouement.



3. Faites-vous encore des erreurs dans votre vaine tentative de reconquérir votre petite amie ?



Si la réponse est oui, arrêtez maintenant. Les erreurs sont les véritables précurseurs de la rupture ultime. À ceux que vous ne récupérez même pas avec le chemin le plus valable au monde. Malheureusement, si vous les commettez, c'est parce que vous avez très peur et que je vous comprends. Mais croyez-moi, le temps est venu de vous arrêter. Je vais vous en montrer quelques-unes :



L'essayer avec des appels ou des messages

Essayer de la convaincre que ça peut marcher

Impliquer d'autres personnes

Et plein d'autres erreurs plus ou moins graves qui l'éloigneront de vous. (Dans ces vidéos gratuites, je l'explique très bien).



4. Êtes-vous prête à repartir de zéro pour reconquérir votre ex-petite amie ?



C'est la question la plus importante. Recruter une ex-petite amie n'est pas du gâteau (désolé le jeu de mots :)) mais c'est une chose très mais très sérieuse. Cela signifie que vous devez imaginer qu'il n'y a jamais rien eu entre vous et elle, et que vous voulez la reconquérir, comme si c'était la première fois.



Pour ce faire, vous devez tout remettre à zéro et suivre un chemin qui vous guide par la main, de sorte que vous ne faites pas d'autres erreurs et peut revenir à sa vie comme un souffle de vent. Je ne te dis pas de suivre mon chemin, il y a tellement de choses sur le web. Mais si vous voulez vous donner une seule chance et concrète, savoir comment reconquérir une ancienne fille, alors ne manquez pas cette opportunité de repartir de zéro. En ce moment, vous ne feriez pas grand-chose, en essayant d'" obtenir " quelques conseils ici et là.



