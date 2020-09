Le Chef de l'Etat turc attaque Emmanuel Macron

Les ressources énergétiques de la méditérranée orientale divise la Turquie et la France. Avant le sommet des Etats membres du Sud de l'UE, Emmanuel Macron aurait déclaré : « Nous devons être durs avec le gouvernement turc et non avec le peuple turc, qui mérite plus que le gouvernement Erdogan ». Des propos qui ont déplu au gouvernement turc qui a donné une réponse ferme.



La Turquie n'est plus partenaire de la France dans la zone méditérranéenne. Difficile que le gouvernement se taise après le tacle d'Emmanuel Macron. Déjà, ce jeudi 10 septembre, é, le ministère turc des Affaires étrangères a sorti un communiqué pour réagir après les remarques d'Emmanuel Macron. Dans le communiqué, le ministère a insinué que le chef de l'Etat français met en péril les intérêts de l’UE avec sa « position individuelle et nationaliste ».



Après la réplique du ministère des affaires étrangères turc, c'est au tour du président lui-même de réagir. Lors d’une discussion organisée sur la démocratie et la liberté, Recep Tayyip Erdogan s'en est ouvertement pris au président français. « Vous n’avez aucune connaissance de l’histoire. Vous ne connaissez pas l’histoire de la France. Vous ne pouvez pas nous faire la leçon sur l’humanité », a déclaré le Chef de l'Etat turc.



En effet, à la base, la France et la Turquie sont en désaccord par rapport à l'exploitation des ressources énergétiques de la méditérranée orientale qui son aussi convoitées par la Grèce. Macron soutient la Grèce et s'oppose aux activités des Turcs dans la zone. D'où la mésentente entre les deux parties.