Location auto selon le site Mad Genève

1. Définir vos besoins

Type de véhicule : Avez-vous besoin d'une petite citadine, d'une berline confortable, d'un SUV pour des routes de montagne, ou d'un véhicule utilitaire ?

2. Comparer les prix et conditions

Prix de base : Comparez les prix pour le même type de véhicule. Assurez-vous que les taxes et frais supplémentaires sont inclus dans le devis (TVA, frais d’aéroport, etc.).

3. Consulter les avis des clients

4. Choisir une entreprise réputée et fiable

Grandes entreprises internationales : Des sociétés comme Hertz , Avis , Europcar , Enterprise ou Sixt sont présentes dans la plupart des grandes villes et aéroports suisses. Elles offrent souvent une large gamme de véhicules et une assurance qualité.

: Des sociétés comme , , , ou sont présentes dans la plupart des grandes villes et aéroports suisses. Elles offrent souvent une large gamme de véhicules et une assurance qualité. Entreprises locales : Des agences locales comme DoniLocation peuvent offrir des tarifs plus compétitifs et un service personnalisé. Elles sont souvent plus flexibles en matière de conditions et d'options de location, mais assurez-vous de vérifier leur réputation et leurs conditions de service.

5. Assurance et garanties

Assurance de base : Généralement, une assurance de base contre les collisions (CDW) est incluse dans le tarif. Toutefois, cette couverture peut inclure une franchise, c'est-à-dire un montant que vous devez payer en cas d’accident.

6. Facilité de réservation et de paiement

7. Options de récupération et de restitution

Location à l’aéroport : Si vous arrivez en Suisse par avion, la plupart des grandes sociétés de location ont des comptoirs dans les aéroports internationaux (Zurich, Genève, Bâle). Cela peut être pratique, mais des frais d'aéroport peuvent s'appliquer.

8. Vérifier les conditions de la voiture

L'état général du véhicule : Inspectez la voiture pour vérifier l'absence de dommages. Notez toute rayure ou bosse sur le formulaire d’état des lieux fourni par l’agence.

9. Penser à l'écologie

10. Politique de changement ou d'annulation

A lire pour en savoir plus : https://mad-geneve.ch/location-voiture-lausanne/