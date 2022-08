Location voiture Collombey en Suisse

Les règles de base

N’oubliez pas que, même si certaines sociétés de location de voitures affichent des prix plus bas, il se peut qu’elles aient des frais supplémentaires à payer et qu’elles n’obtiennent pas de bons résultats dans les évaluations des sociétés de location de voitures les mieux notées. Réservez votre location de voiture Essayez les courtiers en location de voiture



L’utilisation d’un courtier en location de voiture peut faciliter la comparaison des prix, car vous pouvez consulter plusieurs entreprises sur un seul site. Cependant, chaque prix ne comprendra pas nécessairement les mêmes éléments, alors vérifiez avant de réserver. Certains courtiers obtiennent également des offres spéciales auprès des fournisseurs, mais sachez que les courtiers ont différents niveaux de contrôle sur ce que leurs fournisseurs vous vendent et vous pouvez vous retrouver avec des offres supplémentaires alors que vous pensiez avoir tout payé. Consultez les courtiers en location de voitures les mieux notés.



Connaissez les options d’assurance

Assurez-vous de comprendre ce qui est inclus dans l’assurance que vous propose la société de location de voitures. Si les frais de franchise sont élevés et que vous ne souhaitez pas souscrire à leur police complémentaire d’assurance collision sans franchise, il est préférable de souscrire une police séparée pour bénéficier de cette couverture supplémentaire. Si vous n’utilisez la voiture de location que pour une courte période, une police d’assurance avec franchise journalière sera la moins chère, mais si vous louez une voiture pour une période plus longue, ou plus d’une fois par an, une police annuelle pourrait être la meilleure. Vérifiez que la police vous couvre pour toutes les parties de la voiture, y compris les pneus et le pare-brise. Les enquêteurs passent au crible des pages de commentaires de lecteurs pour trouver les vrais problèmes concernant les vacances, les vols et la location de voitures, afin de vous aider à éviter les arnaques.



Vérifiez la politique en matière de carburant



Prendre la voiture avec un réservoir plein ou à moitié plein est généralement l’option la plus économique, mais certaines sociétés vous demandent de payer pour un réservoir plein et de le rendre vide, sans remboursement pour le carburant non utilisé. Des plaintes de personnes qui ont le sentiment d’avoir été arnaquées par cette politique sont fréquemment reçues et il faut les éviter. Réservez votre voiture de location à l’avance



Les remises en ligne et les remises pour réservation anticipée sont nombreuses, alors si possible, réservez jusqu’à trois mois à l’avance. Vous devriez également consulter les sociétés de location de voitures les mieux notées par les membres d’Un bon prestataire en location de voiture en Suisse, Lausanne et Genève ?



Vérifiez les restrictions d’âge

De nombreuses sociétés de location de voitures facturent un supplément pour les conducteurs de moins de 21 ans, et certains véhicules plus performants sont réservés aux plus de 25 ans. Certaines ne louent pas aux personnes de plus de 70 ans et d’autres facturent un supplément pour les conducteurs les plus jeunes et les plus âgés.



Les appareils Sat nav et GPS peuvent être utiles, mais à 70 ou 80 CHF pour une semaine de location, ils ne sont pas très rentables. Il n’est pas beaucoup plus cher d’en acheter un, et vous pouvez obtenir une application de navigation par satellite pour votre téléphone pour moins cher.



Consultez la liste des meilleurs modèles de GPS.

Limites de kilométrage et frais d’aller simple

Vérifiez quels frais sont inclus, car certaines sociétés appliquent des frais d’aller simple si vous déposez votre voiture de location à un endroit différent de celui où vous la récupérez. La plupart des locations ont un kilométrage illimité, mais certaines appliquent une limite, alors vérifiez bien. Récupération de la voiture de location Surclassement



Il vous sera proposé peut-être un surclassement vers une voiture plus grande. C’est une bonne chose tant qu’on ne vous demande pas de payer plus. En général, l’offre est faite parce que la taille de la voiture que vous avez réservée n’est plus disponible. C’est le problème de la société de location de voitures, pas le vôtre : elle a l’obligation légale de vous donner ce pour quoi vous avez payé. Si elle ne le fait pas, elle est en rupture de contrat. Ainsi, s’ils vous donnent une voiture plus grande, elle doit être au même prix. Si vous obtenez une voiture plus petite que celle que vous avez payée, vous devez vous faire rembourser la différence.



Assurance

On vous demandera presque toujours de souscrire des polices d’assurance avec franchise supplémentaire. Si vous savez que vous êtes couvert pour tout ce que vous voulez, résistez à la vente forcée. Il a été rapporté que des clients qui avaient souscrit une assurance responsabilité civile se sont vu dire qu’elle n’était pas valable. Si vous savez que vous êtes couvert, tenez bon et n’achetez pas ce dont vous n’avez pas besoin.



Dommages

Avant de partir, assurez-vous que tous les dommages sur la voiture sont enregistrés sur les documents que la compagnie vous a remis et prenez vos propres photos numériques de la voiture. Signalez tout dommage qui n’a pas été enregistré et assurez-vous d’obtenir la signature d’un employé qui accepte l’enregistrement.



Restitution de la voiture de location

Dommages Assurez-vous qu’un employé vérifie avec vous que la voiture n’a pas subi de nouveaux dommages et obtenez un reçu signé attestant qu’il n’y a rien de plus à payer. Carburant Si vous devez rendre la voiture avec la même quantité de carburant que lorsque vous l’avez prise, assurez-vous de le faire, sinon le loueur fera le plein et vous facturera plus cher que le prix du marché.



Vous ne saurez pas combien jusqu’à ce que vous receviez la facture. Frais inattendus Si vous constatez que des frais inattendus sont prélevés sur votre carte, demandez une explication et des pièces justificatives à la société. Si l’explication ne vous convient pas, dites à la société que l’argent a été prélevé « sous réserve » et informez la société émettrice de votre carte de ce litige. Si vous avez payé par carte de crédit, vous pouvez faire une réclamation contre le fournisseur de la carte en vertu de l’article 75 de la loi sur le crédit à la consommation. Si vous avez payé par carte de débit, vous pouvez demander à la société émettrice de votre carte d’utiliser le système de rétro facturation pour annuler le paiement et vous rendre votre argent.



