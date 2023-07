Louer une voiture à Neuchâtel en Suisse

L'assurance

Lire les petits caractères

Caution

Choisissez le type de voiture qui convient le mieux à votre voyage.

Les voitures de location sont couvertes par une assurance responsabilité civile, équivalente à l'assurance au tiers. En d'autres termes, elle couvre les dommages causés à un autre véhicule, et non au vôtre. Une assurance avec une franchise ne dépassant pas 300 Francs Suisse peut être une bonne option.Il est conseillé de lire l'ensemble du contrat : tarifs, carburant, conditions, âge minimum, permis de conduire valide, etc. Les entreprises sont différentes et chacune impose ses propres conditions. Une bonne évaluation peut éviter des désagréments ultérieurs.La chose la plus courante lors de la location d'une voiture est que l'entreprise demande une caution comme garantie au cas où l'utilisateur rendrait la voiture en mauvais état. D'autres choisissent de demander une carte de crédit ou de débit comme garantie. Une fois la voiture rendue et après quelques jours, vérifiez si l'entreprise vous a rendu le même montant.État du véhicule et de l'essenceLa première règle à observer en montant dans la voiture est de vérifier l'état du véhicule et d'observer s'il y a des dégâts, que ce soit au niveau de la carrosserie ou de l'intérieur. De même, notez le niveau de carburant. Lorsque vous rendez la voiture, un membre de l'entreprise vérifie le véhicule et peut signaler les dommages déjà existants.Le kilométrageIl est important de tenir compte du nombre de kilomètres parcourus par la voiture. La plupart des contrats fixent un kilométrage maximal et comportent une clause prévoyant le paiement d'une somme importante pour chaque kilomètre dépassé. S'il s'agit de faire de longs trajets, il est conseillé de contracter un kilométrage indéterminé.Vérifiez si le contrat couvre l'assistance routière.Le plus souvent, le loueur prend en charge l'assistance routière en cas de panne. Toutefois, il arrive que l'utilisateur soit obligé de payer les frais de remorquage. Si le véhicule ne peut pas continuer à circuler pour des raisons indépendantes de la volonté du conducteur, l'entreprise doit proposer un véhicule de remplacement pour les jours restants du contrat. Tous les conseils dont vous avez besoin pour que votre voyage de location de voiture ne vous laisse pas tomber. Prenez-en note et prenez le volant !Il n'y a pas de meilleure façon de connaître un pays en profondeur que par la route.Voyager dans votre propre voiture vous donne la liberté de vous arrêter où et quand vous le souhaitez. Explorez des endroits qui ne sont accessibles que par de petites routes secondaires. Découvrez les plages cachées ou les ruines de châteaux mangées par la végétation.En revanche, si vous vous rendez dans un pays lointain, vous prendrez généralement l'avion et n'aurez d'autre choix que d'utiliser les transports publics, de payer un prix élevé pour des transferts privés ou de louer une voiture. Vous n'aurez pas votre voiture sur place.Si vous souhaitez louer une voiture pour profiter au maximum de votre voyage, Location voiture vacances d’été Suisse vous facilite la tâche grâce à son moteur de recherche de location de voitures dans le monde entier.Toutefois, les avis des utilisateurs sur les sociétés de location de voitures sont fréquents.Pour que votre expérience soit la plus agréable possible, professionnel Location voiture Suisse 2023 a élaboré un guide de conseils sur la location de voitures :Bien sûr, nous aimerions tous parcourir les routes au volant d'une BMW décapotable. Cependant, si vous voyagez avec toute la famille ou si vous avez un budget serré, vous pouvez envisager un autre type de voiture.Mini, compacte, économique... 3 portes, 5 portes, transmission manuelle, transmission automatique... Sur le comparateur de location de voiture pour tourisme en Suisse , on vous offre la possibilité de choisir le modèle et la catégorie de voiture qui correspondent le mieux à vos besoins. En savoir plus : https://donilocation.ch/location-voiture/neuchatel/