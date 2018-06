Match Russie Arabie Saoudite

Le premier match de la coupe du monde

C'est le premier match de la coupe du monde. Je sens une grande énergie du côté de l'Arabie Saoudite mais une plus grande maîtrise malgré le stress et du côté Russe. Je me met à leur place ils sont attendu par tout un peuple. Ils vont trouver moyen de se surpasser pour ce match face à un adversaire tout a fait à leur portée. Je vois un combat car les joueurs de l'Arabie Saoudite ont aussi le sens de l'idée de se battre pour l'honneur de leur pays. Nous avons d'après moi des joueurs tous ultra motivés par leur entourage et c'est là que le combat va être grand peut être épique car les joueurs de l'Arabie Saoudite joueront jusqu'à leur dernière goutte de sueur. Je fais honneur à des combattants car je sens leurs énergies.Antoine de voyante.ch >> https://voyante.ch/voyant-medium-rare/