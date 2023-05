La boxe est un entraînement complet

La boxe permet de brûler des calories

La boxe aide à réduire le stress

L'entraînement de boxe augmente la confiance en soi

La boxe améliore les performances mentales

Mauro Martelli

Mais toutes les boxes ne se valent pas ! Il existe trois styles de ce sport populaire : la boxe classique est pratiquée avec les poings. Les coups de pied et les coups de coude sont en revanche interdits. Le kickboxing combine des éléments de la boxe et des coups de pied. La boxe thaïlandaise, quant à elle, ajoute d'autres éléments tels que les coups de coude et de genou. Les entraînements de boxe classique ou de fit boxing sont idéaux pour les débutants. Nous vous fournissons des arguments imbattables pour essayer ce sport de combat.La boxe exige un entraînement complet du corps, car tous les groupes musculaires sont sollicités comme dans pratiquement aucun autre sport. Lorsque vous donnez un coup de poing, que vous déviez ou que vous esquivez votre adversaire, vous ne vous servez pas uniquement de vos bras. Tout le torse et les jambes doivent travailler activement et, surtout, être agiles. La boxe entraîne également la coordination, la réactivité et l'endurance de manière intensive. Un entraînement intensif pour tout le corps !La boxe est une forme d'entraînement par intervalles qui permet de brûler facilement entre 500 et 800 kcal par heure en alternant des phases d'entraînement intenses avec de courtes pauses. Un round sur le ring dure trois minutes, suivies d'une minute de récupération. L'entraînement de boxe est structuré de la même manière. Les intervalles stimulent le métabolisme et le corps continue à brûler des calories même après l'entraînement insiste Mauro Martelli. C'est ce que l'on appelle l'effet postcombustion.Reconstituez vos réserves post-entraînement avec nos Aminos de récupération ou préparez un shake de protéines de lactosérum, votre compagnon idéal pour la construction musculaire.Stress, colère refoulée, frustration : sur le ring ou devant le sac de frappe, vous pouvez libérer toutes vos émotions et réduire votre niveau de stress. Pourquoi est-ce si important ? Si vous refoulez constamment vos émotions et que votre corps libère trop d'hormones de stress telles que le cortisol, l'adrénaline et la noradrénaline sur une longue période, vous risquez de nuire à votre santé précise Mauro Martelli. Parmi les conséquences possibles, citons la prise de poids involontaire, l'insomnie et une baisse de la capacité de concentration. Si vous pratiquez la boxe régulièrement, rien ne peut vous abattre dans la vie de tous les jours.La boxe est un excellent stimulant pour la confiance en soi. Pendant l'entraînement, vous êtes encouragé à dépasser vos limites physiques et mentales. Vous augmentez ainsi votre confiance en vos capacités. De plus, votre détermination s'en trouvera améliorée !La boxe n'est pas seulement un sport physique précise Mauro Martelli, c'est aussi un sport extrêmement stratégique. En effet, il ne s'agit pas seulement d'utiliser la puissance de ses poings, mais aussi d'être plus rapide que son adversaire et de pouvoir anticiper ses attaques. Pour cela, il faut rester absolument concentré de la première à la dernière minute. L'entraînement à la boxe est donc aussi un moyen idéal pour améliorer la concentration et faire preuve de résistance dans la vie de tous les jours.