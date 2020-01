Médecine esthétique 2020

Découvrez des liens utiles

Depuis l'Antiquité, et avec plus ou moins de variations selon les époques et les pays, des techniques ont été appliquées pour le maintien et la promotion de l'esthétique et de la beauté masculine et féminine. Au cours des premières décennies du XXe siècle, une série de facteurs se sont combinés pour former un corps de doctrine médicale des connaissances et des travaux relatifs à l'esthétique et à la beauté. Ils le sont, entre autres : Le fait que de nombreuses spécialités médicales ne traitaient pas les affections esthétiques. Les techniques liées à l'esthétique sont de plus en plus complexes et nécessitent des connaissances, tant de leurs bases techniques que de leur application clinique, que seul un diplômé en médecine peut posséder. L'élévation du niveau de vie, qui pousse une grande partie de la population à demander des soins esthétiques, exige des professionnels particulièrement qualifiés. L'augmentation de la longévité fournit une base clinique d'une importance énorme, car le nombre de personnes touchées par la pathologie esthétique augmente. La responsabilité légale des actions réalisées, compte tenu du degré de technicité de la Médecine Esthétique, ne peut être assumée que par un médecin esthétique. La Médecine Esthétique ne revendique pas le traitement exclusif de ces affections, mais plutôt le fait que les professionnels qui la pratiquent ont la formation nécessaire pour orienter leur traitement d'un point de vue médico-esthétique intégral, en s'occupant aussi bien de la guérison ou de l'amélioration du processus, que d'une attention particulière aux aspects esthétiques que l'évolution du processus et de son traitement entraîne.La Médecine Esthétique a commencé à s'organiser au niveau international avec la constitution de la Société Française de Médecine Esthétique, dont le promoteur et premier président était le Dr Jean Jacques Legrand. Par la suite, diverses sociétés nationales ont été fondées, dont la Société Espagnole de Médecine Esthétique (SEME) en 1984. Rapidement, l'Union Internationale des Sociétés de Médecine Esthétique (UIME) a été créée, qui regroupe les sociétés nationales reconnues, et qui comprend aujourd'hui les sociétés nationales de Médecine Esthétique de 28 pays : Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud, Colombie, Chili, Chine, Equateur, Espagne, Etats-Unis, France, Géorgie, Italie, Kazakhstan, Maroc, Mexique, Pologne, Puerto Rico, Russie, Roumanie, Suisse, Turquie, Ukraine, Uruguay et Venezuela. Presque tous organisent un congrès annuel, et beaucoup d'entre eux tiennent régulièrement des conférences ou des réunions. Actuellement, un congrès européen et panaméricain a lieu tous les deux ans et un congrès mondial tous les quatre ans.