Medium d'exception ?

Le domaine de la médiumnité est complexe et pour y faire face, on ne peut recourir à des digressions littéraires ou à des opinions personnelles de nature spéculative. La médiumnité est un ensemble de faits qui s'affirment pour eux-mêmes et non des théories plus ou moins fascinantes qui peuvent se convertir en systèmes normatifs des nombreux courants philosophiques que nous connaissons. Évidemment, une situation de faits soumis à des lois qui peuvent et doivent être portées à la connaissance de tous, et qui concernent tout le monde, car la médiumnité est un patrimoine commun à tous les êtres humains.Cependant, en ce qui concerne la médiumnité en tant que phénomène organique, nous avons déjà exprimé nos différences partielles en ce sens que la médiumnité normale et naturelle est une circonstance entièrement personnelle qui dépend du degré d'évolution de chacun de nous. Au fur et à mesure qu'il évolue, l'individu acquiert une perception spirituelle croissante qui lui permet d'avoir progressivement un plus grand contact avec la création divine, même si, dans des cas incertains, il peut recevoir ces perceptions comme un don, comme une grâce, en conformité avec ce que nous verrons plus tard (2) ; mais, en ce qui concerne la faculté elle-même, nous la jugeons complètement spirituelle, non organique, et nous la possédons et l'exerçons tous dans les limites de nos possibilités individuelles.Chaque Esprit possède sa propre "tonalité", ainsi que sa propre "lumière", son propre diapason de vibrations et, en vertu de ces valeurs intrinsèques, se manifeste et interfère dans les milieux dans lesquels il vit, ceux qui sont les plus agréables ou, mieux, qui lui sont liés. Tout est une question de niveaux qui rendent les phénomènes naturels et les choses spirituelles plus ou moins visibles, perceptibles, compréhensibles les uns par rapport aux autres, si les mêmes Écritures admettent la médiumnité comme un héritage de l'homme depuis sa construction dans le domaine de la vie morale, il est entendu que la médiumnité naturelle n'est pas un privilège de certains, mais un patrimoine commun de tous si, une fois atteint, ils étaient aux plus hauts niveaux du processus évolutionnaire.Site Internet à voir :