Medium, pourquoi et comment ?

A chacun sa vie. Parfois, elle ne sourit pas à tout le monde. Certaines personnes connaîssent le succès et vivent dans le confort tandis que d’autre souffrent le martyre en connaissant des échecs dans tous ce qu’elles entreprennent. Elles espèrent à bien faire la chose mais il n’y a que le résultat négatif qui s'affiche à la fin. Quand une telle situation construit l’existence d’une personne, la solution doit être étudiée chez un voyant. Mais qu'est ce que la voyance? En quoi consiste cette pratique?





Au sens large du terme, la voyance est l’ensemble des arts divinatoires tel que la tarologie, la numérologie, l'astrologie et la médiumnité. Elles sont toutes des méthodes de la voyance qui peuvent être utile afin de nous aider dans notre parcours. Autrement dit, la voyance est la capacité de détenir un don surhumain tendant à faire de la vision sur le futur. Cette faculté est souvent développée par une personne appelée un voyant. Alors, lire l’avenir n’appartient pas à tout le monde et ne s’enseigne nulle part. D’ où l’acquisition de ce privilège qui se fait par un don ou par un héritage. Mais quelque soit son mode d'acquisition, la voyance nécessite une personne qui a une sensibilité accrue qui lui permet de prédire l'avenir, de résoudre des questions reliant à la vie quotidienne. Du coup, les techniques occultes qui accompagnent cette aptitude se développent aux cours des années chez un voyant. Lors d'une entrevue , le voyant propose non seulement des solutions pour attaquer un événement désastreux mais aussi il donne des moyens pour prévenir ce qui pourra survenir ultérieurement. Par conséquent, la voyance est une meilleure disposition afin de bien se préparer à tout genre de circonstances. En se confiant à un expert de la voyance, il sera beaucoup plus facile de gérer une situation.



Attention aux esprits de contrôle ?



Le modus operandi de ces manipulateurs invisibles est simple, ils excluent les véhicules supérieurs (Corps du désir et de l'esprit) du corps physique du médium, et y entrent pour en prendre le contrôle. Lorsqu'ils partent, ils emportent avec eux une partie du Corps vital du médium qui leur servira de "clé d'accès" pour la prochaine fois.



Possession



Dans certains cas, l'esprit de contrôle ne se contente pas d'emprunter le corps, de l'occuper définitivement et de faire en sorte que son propriétaire ne puisse plus revenir. Ceux qui regardent la personne voient le même corps, mais il y a un autre Ego à l'intérieur qui montre des habitudes et des goûts différents.



Cette condition est appelée "possession", et peut être découverte par le fait que l'élève de la victime ne réagit pas, par contraction ou dilatation, à la lumière ou à la distance. En fait, seul le propriétaire légitime du corps a le contrôle des élèves et de leurs réactions. Cela explique pourquoi les yeux des médiums, lorsqu'ils sont sous contrôle, sont généralement fermés ou ont un aspect vitreux.



Nous ne devons jamais abandonner le contrôle de nous-mêmes



La leçon évidente que nous devons tirer de ces connaissances est que nous devons rester maîtres de nous-mêmes et ne jamais, pour quelque raison que ce soit, accepter d'être hypnotisés ou contrôlés par une puissance extérieure. Par conséquent, nous ne devrions jamais assister aux sessions de la classe moyenne, parce que l'attitude négative qui y règne nous expose à l'influence du contrôle des esprits ou de la possession.



Notre but principal doit être la maîtrise de soi et non la soumission aux autres.