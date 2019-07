Ntaya marabout guérisseur est aussi à Paris Ménilmontant

En effet, cette fois, j’ai retrouvé mon ami Ntaya, non pas au Bracadabar, dans le 19ème, mais au café Ménilmontant dont Google Maps m’indique qu’il est dans le 11ème. Par ailleurs, je me souviens d’un îlot résidentiel au cœur du 20ème arrondissement qu’on appelle "Campagne à Paris". Somme toute, notre marabout guérisseur est dans un quartier à cheval entre le 20ème et le 11ème arrondissement de Paris. Comme la grande majorité de ses consultations se déroule par téléphone ou à domicile, le fait qu’il tienne permanence dans plusieurs arrondissements et quartiers de Paris ne semble pas mal à propos.Mais que fait aujourd’hui à Ménilmontant mon ami Ntaya, marabout guérisseur. Je ne peux m’empêcher de lui demander. Je lui pose timidement la question. Il ferme les yeux; je ne perçois pas un mouvement d’impatience. Il les rouvre enfin: ce regard là, je ne le reconnaissais pas. Il était d’un noir perçant. J’avoue avoir éprouvé de la crainte jusqu’à ce que sa réponse vienne. Notre marabout guérisseur attendait un homme et une femme, en couple, tous deux souffrant de douleurs musculaires. J’allais donc assister à une consultation de notre marabout guérisseur dans ce café de Ménilmontant. Très vite, un couple d’un âge moyen est entré dans le café et s’est dirigé nettement vers mon ami Ntaya.L’homme semble hésitant. La femme salue et tous deux s’assoient. Surprenant, le rituel de notre marabout guérisseur. Il leur demande se taire et que chacune de leurs mains se pose sur sa main gauche. Il sourit en disant: «c’est la main du cœur». Ils ne disent plus rien, ni le marabout guérisseur ni ses clients. En observant le couple, je vois que chacun d’eux a une larme qui coule de l’œil droit. Ils ne paraissent ni l’un ni l’autre tristes, leur visage n’affiche aucun rictus, ils semblent ailleurs. Puis, voilà que, dans ce café de Paris Ménilmontant, notre marabout guérisseur se lève, relève l’un et l’autre et, après avoir prononcé des paroles dans une langue qui m’était inconnue, leur crie presque: «Partez à présent et tout ira bien. Ne vous lâchez plus la main. Il ne suffit pas de s’aimer pour cheminer ensemble. Les douleurs que vous ressentez vous l’indiquent. Soyez plus proches et plus solidaires l’un de l’autre. Vous n’aurez plus mal car je sais que vous vous aimez.»J’avoue n’avoir demandé ni à l’un ni à l’autre si les douleurs avaient cessé. J’ai posé un regard interrogatif sur notre marabout guérisseur qui répondit: «Ne t’en fais pas: ils vont s’aimer et la maladie, quelle qu’elle soit, ne les séparera jamais.» Et d’ajouter: «N’as-tu pas compris, mon ami, que leur véritable problème et affectif? Ne pas se sentir aimé, ça fait mal.»Pour en savoir plus:Contact Oumar Ntaya marabout guérisseur à Paris 11ème et 20èmeTel: 07 87 98 30 88 - Joignable par WhatsappV98M+M3 Paris