Point chaud en mer de Chine pour Taïwan par Les îles Pratas

En octobre, un avion taïwanais en provenance de Kaohsiung et transportant du ravitaillement vers les îles Pratas a été averti par le contrôle du trafic aérien de Hong Kong de ne pas entrer dans l'espace aérien géré par Hong Kong et est retourné à Taïwan. Ces incidents démontrent que la Chine pourrait prendre le contrôle des îles Pratas chaque fois que le président chinois Xi Jinping le déciderait.



Cela présenterait de nombreux avantages pour la Chine : (1) Cela démontrerait la volonté et les capacités de la Chine à Taïwan et aux autres pays voisins. (2) La Chine pourrait militariser l'île, ce qui constituerait une étape vers l'internalisation de l'ensemble de la mer de Chine méridionale. (3) Elle perturberait les débuts de l'administration Biden en reprenant l'initiative des États-Unis après quatre années d'endurance sous le président Donald Trump. (4) Xi est en fonction depuis huit ans maintenant, mais l'unification de Taïwan n'est pas plus proche. La prise des îles Pratas pourrait servir à dissimuler cette "vérité qui dérange" et pourrait être utilisée pour mettre en avant la guerre de propagande selon laquelle "l'unification est proche", tant sur le plan intérieur qu'à l'étranger.



Quant à la prise de contrôle des îles Pratas, la Chine a de nombreuses options. Elle pourrait mener une opération de débarquement surprise, forçant la garnison taïwanaise à se rendre. Elle pourrait bloquer les îles par voie aérienne et maritime pour épuiser les soldats taïwanais. Elle pourrait aussi se contenter de faire une déclaration préliminaire d'attaque ou de blocus, afin de forcer la garnison taïwanaise à battre en retraite. Pour une approche à plus long terme, elle pourrait utiliser des actes d'ingérence tacite contre les navires et les avions taïwanais pour paralyser la ligne de ravitaillement. Elle pourrait aussi normaliser les exercices militaires autour des îles afin de créer une pression psychologique sur la population taïwanaise.



Pour Xi, qui présidera le centenaire du PCC en 2021 et le vingtième congrès du parti en 2022, et qui envisage une prolongation de son mandat, il pourrait être souhaitable, voire nécessaire, de montrer quelques "progrès" vers l'unification de Taïwan.



De récents sondages d'opinion montrent une montée du sentiment anti-chinois aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays démocratiques. Toute attaque contre Taïwan à l'heure actuelle provoquerait certainement un tollé dans ces pays. Xi est certainement conscient des dommages que causerait une action militaire à la réputation de la Chine.



Mais les îles Pratas, pourraient être différentes, étant donné que peu de personnes en dehors de la région immédiate en ont entendu parler. Les dirigeants chinois pourraient calculer que la réaction internationale à la prise des îles Pratas ne serait pas aussi intense que celle qui suivrait inévitablement une attaque contre Taïwan elle-même. En outre, la Chine pourrait expérimenter les différentes options mentionnées ci-dessus.



Par exemple, tout en surveillant la réaction à Washington, la Chine pourrait commencer par des exercices militaires renforcés, avant de passer aux perturbations des lignes d'approvisionnement. Si cela ne suscitait qu'une réaction modérée de la part de l'administration Biden, la Chine pourrait s'engager dans une escalade. Si la réponse des États-Unis était plus ferme, la Chine pourrait éviter une nouvelle escalade et continuer à exercer des pressions sur Taïwan en interférant avec les lignes d'approvisionnement. Si cela devait créer une panique et un sentiment de résignation à Taïwan, ce serait une aubaine pour Xi.



En capturant les îles Pratas, la Chine pourrait faire d'une pierre plusieurs coups. Par exemple, un succès pourrait servir à consolider l'emprise de Xi sur le PCC. En tant que telles, les îles sont un point d'ignition potentiel qui doit maintenant être porté à l'attention des États-Unis, du Japon et d'autres pays démocratiques.