Pologne/Biélorussie : des migrants piégés à la frontière entre les deux pays

La situation frontalière entre la Pologne et la Biélorussie devient de plus en plus tendue. Chaque jour, des centaines de migrants du Moyen-Orient tentent de franchir de façon illégale la frontière afin d’obtenir l’asile dans l’Union européenne. Mariusz Blaszczak, ministre polonais de la Défense, a déclaré lundi que Varsovie porterait à 10 000 le nombre de soldats appelé pour renforcer les gardes-frontières à empêcher les migrants de franchir la frontière depuis la Biélorussie.



« Nous allons augmenter de 2 500 l’effectif des soldats pour renforcer les troupes frontalières. Bientôt, près de 10 000 soldats assureront la sécurité des frontières, des soldats des 12e, 16e et 18e divisions. Les forces chargées de la défense nationale fourniront une assistance aux personnes résidant près des zones frontalières », a expliqué le ministre sur Twitter.