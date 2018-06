Pronostic Russie Arabie Saoudite

Qui va gagner entre la Russie et l'Arabie Saoudite ?

Match nul pour nous

Nous nous attendons à un match tendu car nous sentons beaucoup d'énergie entrer dans une sorte de combat qui pourrait être pris par beaucoup de Stress. Nous sentons le Stress du côté Russe pour tout dire. Nous sentons l'Arabie Saoudite prête à se faire mal pour avoir un beau résultat. La fraicheur physique semble être des deux côtés cependant nous n'arrivons pas à sentir une victoire écrasante des Russes.Nous ne sentons pas non plus un score vierge et nous sentons des buts. Nous sentons surtout une très forte envie de la part des joueurs de l'Arabie Saoudite d'obtenir un résultat positif. Face à des Russes chez eux nous les voyons mal gagner le match. Nous n'arrivons cependant pas à voir les Russes gagner. Voilà nous nous prêtons au jeu de la coupe du monde et notre pronostic est un exercice auquel nous allons nous prêter avec plaisir.Camilla