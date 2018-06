Pronostic Serbie Suisse

Une victoire de la Suisse sera au rdv pour moi !

Il y a énormément d'énergie en jeu dans ce match. Quand on travaille dans le monde spirituel et de la voyance on sait que l'énergie globale tournant autour d'un match est capable d'influencer le résultat. La Suisse est présente maintenant depuis des années dans les grandes compétitions. Cela engendre de l'énergie et tôt ou tard on peut s'attendre à une belle montée en avant avec un résultat d'exception. D'après moi la Suisse va aller de l'avant fortement et je vois une poussée de la Suisse ! Ce match lancera la coupe du monde de la Suisse avec une énergie jamais vue jusque là !Antoine de voyante.ch