Pronostic Suisse Costa RIca

Une victoire de la Suisse pour nous



Antoine pour toute l'équipe

https://voyante.ch

Dans notre analyse et notre ressenti nous avons évité de nous montrer chauvin à la française. Le Costa Rica a perdu beaucoup d'énergie et la Suisse est en pleine confiance. Les énergies sont beaucoup plus fortes côté Suisse il faut le dire et nous le sentons tous et toutes ! En numérologie nous voyons le 7 pour la Suisse et le 16 pour le Costa Rica soit le chiffre de la chute ou de la destruction. Nous avons tiré les Tarots pour la Suisse :Le Chariot est la marche en avant, souvent représentée par la victoire. L'étoile est la suite de la compétition. Le monde veut dire un accomplissement important.Nous avons tiré les Tarots pour le Costa RIca :Le Costa Rica va jouer pour l'honneur en sachant qu'ils ont une immense peine de ne pas s'être qualifiés. La mort veut dire ici une renaissance. Cette belle équipe sera de nouveau sous les feu de la rampe et nous lui voyons un bel avenir malgré leur élimination du mondial.