Que découvrir sur les bords du Lac Léman

1. Explorer les villes et villages au bord du lac

Genève

Le Jet d'Eau : L'une des attractions les plus emblématiques de Genève, ce jet d'eau de 140 mètres de haut est un spectacle à voir.

Lausanne

Ouchy : Ce quartier au bord du lac est idéal pour une balade le long des quais, où vous pouvez admirer les jardins et le port de plaisance.

Montreux

Le Château de Chillon : Ce château médiéval, situé sur un îlot rocheux, est l'une des attractions les plus visitées de Suisse. Il offre des visites guidées ainsi que des événements culturels.

Vevey

Chaplin’s World : Un musée dédié à Charlie Chaplin, situé dans son ancienne résidence, qui retrace sa vie et sa carrière.

Les vignobles de Lavaux

Randonnée dans les vignobles : Plusieurs sentiers pédestres serpentent à travers les terrasses, avec des panoramas incroyables sur le lac et les montagnes.

2. Activités nautiques sur le Lac Léman

Croisières en bateau : Profitez d'une croisière sur l'un des bateaux à vapeur historiques de la CGN (Compagnie Générale de Navigation) pour découvrir le lac sous un autre angle. Des croisières thématiques sont également proposées, telles que des dîners-croisières ou des visites du château de Chillon.

3. Balades et randonnées autour du lac

La Route Suisse : Ce chemin de randonnée de 35 km suit les rives du lac de Nyon à Morges, offrant des vues exceptionnelles sur les Alpes et le Jura.

4. Parcs et jardins en bord de lac

Parc de Mon-Repos (Lausanne) : Un jardin à l'anglaise avec des fontaines, des étangs et des sculptures, situé près du centre-ville de Lausanne.

5. Visiter les stations de ski proches du lac

Les Diablerets : Un domaine skiable avec des pistes variées et l'accès au Glacier 3000 , parfait pour le ski en haute altitude.

6. Découvrir la gastronomie locale

Fondue et raclette : Ces plats suisses emblématiques sont parfaits à déguster dans l’un des restaurants traditionnels au bord du lac.

Découvrir les bords duest une expérience enrichissante qui permet d'explorer des paysages spectaculaires, des villes charmantes, des vignobles en terrasses et des sites culturels fascinants. Voici un guide complet pour profiter au mieux de cette région magnifique.Le Lac Léman est bordé par plusieurs villes et villages pittoresques qui méritent une visite.Genève, située à l'extrémité ouest du lac, est une ville dynamique et internationale.Lausanne, la capitale du canton de Vaud, est une ville animée située sur les rives du lac.Montreux est mondialement connue pour son, mais offre bien plus.Vevey est une charmante ville située à proximité de Montreux, connue pour ses liens avec Charlie Chaplin et sa production de vin.Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, less'étendent le long des pentes surplombant le Lac Léman entre Lausanne et Montreux. Voici comment en profiter :Le Lac Léman offre une multitude d'activités nautiques pour les amateurs de sport ou ceux qui veulent simplement se détendre sur l'eau.La région du Lac Léman est entourée de sentiers de randonnée qui offrent des vues panoramiques et un accès à des paysages variés.Le Lac Léman est bordé de nombreux parcs et jardins, parfaits pour se détendre ou pique-niquer en famille.En hiver, le Lac Léman est un excellent point de départ pour découvrir leset savoyardes, qui se trouvent à proximité.Profitez de votre visite des bords du lac pour découvrir les spécialités culinaires de la région.