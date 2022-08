Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Questions Astrologie asiatique

Si vous visitez des temples et des sanctuaires japonais, vous trouverez en vente diverses amulettes peintes avec les signes du zodiaque japonais, "Junishi" dans la langue locale. Si vous souhaitez en acheter un pour vous ou vos amis et que vous ne savez pas quel est votre signe, voici un guide des signes de l'horoscope japonais !









Comment fonctionne le zodiaque japonais ?

Le zodiaque japonais est en fait importé de Chine et est également basé sur l'année lunaire, et non sur l'année commençant le 1er janvier, avec un cycle complet de 60 ans qui est simplifié en le divisant en 12 cycles lunaires. Cela vient du fait que, pendant de nombreux siècles, le calendrier lunaire a été utilisé pour indiquer le jour et l'heure. Chacun des 12 cycles lunaires comprend une série d'années de naissance et correspond à un signe précis, représenté par un animal. Chaque animal est caractérisé par des dons ou des attitudes particulières qui se reflètent dans la personnalité de chaque individu né l'année correspondante. Voyons les détails, signe par signe.



Souris (nezumi)

Année de naissance : 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912.



Les personnes nées l'année du Rat sont généralement honnêtes, charmantes, ambitieuses et têtues : elles ne font jamais les choses à moitié et sont capables de poursuivre leurs objectifs jusqu'au bout en travaillant dur. Bien qu'ils soient quelque peu impétueux et facilement irritables, ils ont une remarquable maîtrise de soi. Ils sont compatibles avec les signes du zodiaque du Dragon et du Singe, tandis que le contraire est le Cheval.



Bœuf (ushi)

Année de naissance : 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913.



Les personnes nées l'année du bœuf sont patientes et travailleuses, dotées d'un esprit ouvert et douées pour la communication : leur don le plus précieux est d'inspirer confiance aux autres. Tout cela leur permet d'atteindre un certain degré de réussite. Compatible avec le Serpent et le Coq, son opposé est le signe de la Chèvre.



Tigre (tora)

Année de naissance : 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914.



Les personnes nées l'année du Tigre ont un caractère fier et courageux, têtu, parfois rebelle et susceptible. Gagner leur confiance n'est pas facile et ils se montrent souvent un peu égoïstes et méchants, mais en réalité ils sont aussi très sensibles et capables de faire preuve d'une grande loyauté et d'un grand amour pour leurs proches. Les signes compatibles sont le Cheval et le Chien, tandis que le contraire est le Singe.



Lapin (usagi)

Année de naissance : 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915.



Doux et timide comme les personnes nées dans son année, le Lapin est considéré comme l'un des signes les plus chanceux. Les personnes appartenant à ce signe du zodiaque sont souvent ambitieuses, talentueuses et réservées, dotées d'un goût raffiné et impeccable, et sont donc regardées avec confiance et admiration par les autres. Il est compatible avec le signe de la Chèvre et du Cochon, tandis que le signe opposé est le Coq.



Dragon (tatsu)

Année de naissance : 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916.



Les personnes nées l'année du Dragon ont un tempérament vif et énergique, mais elles s'enflamment facilement : faites attention car elles sont un peu colériques ! Mais en même temps, elles sont courageuses, sensibles et honnêtes et peuvent donc inspirer confiance aux autres. En plus d'être forts de caractère, ils sont également forts de physique. Compatibles avec le signe du Singe et du Taureau, ils ne s'entendent pas bien avec le Chien.



Serpent (hebi)

Année de naissance : 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917.



Considérés comme les "voyants" du zodiaque, les personnes nées l'année du serpent sont des penseurs habiles, dotés d'une sagesse et d'une intelligence profondes. Fortunés dans la sphère financière et dans tout ce qui touche à l'argent, ils sont très ambitieux et déterminés : ils détestent l'échec. Compatible avec le signe du Coq et du Bœuf, le contraire est le signe du Cochon.



Cheval (uma)

Année de naissance : 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906.



Amoureux de la compagnie, les personnes nées dans le signe du Cheval parlent souvent trop et sont de grands flatteurs. Rapides, sages et talentueux, ils sont quelque peu impatients et coléreux, mais très doués pour gérer l'argent et les finances. Ils s'entendent bien avec le Tigre et le Chien, tandis que leur opposé est le signe du Rat.



Chèvre (hitsuji)

Année de naissance : 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907.



Paisibles et tranquilles, les personnes nées dans le signe de la Chèvre aiment l'élégance et la beauté : ce sont de grands amateurs d'art, d'animaux et de nature. Leur âme romantique et créative les rend profondément passionnés par tout ce qu'ils font. Ils sont également profondément religieux. C'est un signe compatible avec le Cochon et le Lapin, alors qu'il ne s'entend pas bien avec le Bœuf.







Singe (saru)

Année de naissance : 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908.



Ce sont les "génies" du zodiaque : les personnes nées l'année du singe sont très rusées et intelligentes, dotées d'un grand talent ou d'une grande habileté dans les affaires. Inventifs et originaux, ils sont capables de résoudre facilement les problèmes les plus difficiles. Compatible avec les signes du Dragon et du Rat, son opposé est le Tigre.



Coq (Bulls)

Année de naissance : 2005, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909.



Les personnes nées l'année du Coq sont organisées, ensoleillées et dévouées au travail. Toujours occupé par mille tâches, il est infatigable et ne se fixe aucune limite, aimant expérimenter même dans ce qu'il ne sait pas faire. Ils sont également très francs et sincères : ils disent toujours tout ce qu'ils pensent.



Le coq est compatible avec le signe du serpent et du bœuf, tandis que son opposé est le signe du lapin.



Chien (inu)

Année de naissance : 2006, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910.



Intelligent, honnête et loyal : tel est le signe du Chien. Guidé par un sens aigu du devoir, il est fidèle et sincère dans ses relations avec les autres, inspirant ainsi confiance à son prochain. Grands amis, ils sont parfaits pour confier leurs problèmes et savent garder les secrets. Ils s'entendent bien avec le Tigre et le Cheval, tandis que leur opposé est le signe du Dragon.



Cochon (inoshishi)

Année de naissance : 2007, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911.



Les personnes nées sous le signe du cochon aiment les choses simples et tranquilles, sont honnêtes et pacifiques et détestent les querelles et les disputes. Ils ont également un caractère très courageux et une force innée supérieure à tout autre signe. Avec les êtres chers, ils sont très affectueux et gentils. Compatibles avec le signe du lapin et de la chèvre, ils ne s'entendent pas très bien avec le serpent.



Zodiaque et superstitions

Comme tout zodiaque, le zodiaque japonais s'accompagne d'un certain nombre de croyances et de superstitions, dont certaines sont très particulières. L'une d'entre elles consiste à pouvoir établir la compatibilité entre deux personnes, qu'il s'agisse d'une relation amicale ou amoureuse, sur la base des deux signes du zodiaque, mais parmi les plus curieuses figure celle liée à l'hinoeuma, une année zodiacale particulière qui se répète une fois tous les 60 ans. Il s'agit d'une légende, selon laquelle les femmes nées cette année-là sont très indépendantes et fortes, à tel point qu'elles sont considérées comme presque dangereuses par les hommes. L'anecdote peut sembler ridicule, mais il semble que les Japonais la prennent au sérieux, car tous les 60 ans, on observe une chute drastique des naissances, dont beaucoup pensent qu'elle est due à la peur des couples de donner naissance à une fille aux perspectives de mariage médiocres.



Mais toutes les superstitions ne sont pas mauvaises ! Tous les 12 ans, en effet, on estime que chaque signe reçoit une bonne dose de bonheur et de chance, coïncidant avec l'année où son signe est célébré, un peu comme le mois d'anniversaire de notre zodiaque. Et comme le calendrier lunaire conclut un cycle complet tous les 60 ans, l'année du 60e anniversaire d'un Japonais, appelée "kanreki", est considérée comme la plus chanceuse.

josie bonet

Lu 22 fois











