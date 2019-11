Récupérer son ex durablement

Après le départ d'un homme avec son ex, il se comporte souvent d'une manière qui représente des erreurs assez flagrantes.1. Évitez de vous vendreNe la supplie pas, ne sois pas un paillasson, ne la traite pas comme une princesse.Ou, en d'autres termes, ne compromettez en aucune façon votre valeur.Ces choses ne vous feront pas changer d'avis....bien au contraire ! Elle sera fière d'avoir choisi de te quitter.2. Apaise l'agressivitéJe sais que c'est facile de lui dire certaines choses que tu ne lui as jamais dites et qui pourraient la blesser. Mais ne lui dites pas, faites-lui confiance sur 😉L'attaquer verbalement (physiquement, c'est un crime, sachez-le) ne fera qu'aggraver la situation. Et le rendre permanent.Homme averti, à moitié sauvé.3. Contrôler les émotionsÇa fait mal, je sais. Mais cela ne veut pas dire que tu dois pleurer devant eux comme une petite fille, te sentir mortellement blessée ou trahie.Mieux vous contrôlerez vos émotions, plus vous serez lucide et vous serez capable de faire les bons choix pour récupérer les choses. Ce n'est pas facile, mais personne ne vous force à reconquérir votre ex, alors si vous avez décidé que vous voulez le faire, vous avez aussi décidé que vous ferez ce que vous devez faire.Comment recapturer une ex-filleÀ ce stade, vous savez pourquoi votre relation est terminée et vous connaissez les erreurs à éviter, alors vous êtes prête à trouver comment reconquérir votre ex-petite amie.1. Comment récupérer un ex si votre relation est ruinéeSi la lacération de votre relation a été lente et constante, de même la reconstitution doit l'être.Cela signifie que les choses qui ont mené à la rupture de la relation devront être corrigées. Et cela prend souvent du temps.Si, par exemple, vous avez développé une habitude qui vous ennuie, alors vous devrez l'éliminer (ou si c'est une habitude importante pour vous, vous devrez trouver un moyen de ne pas l'irriter).Au-delà de cela, travailler sur les choses qui ont ruiné votre relation (ça peut être n'importe quoi, malheureusement vous devrez faire une analyse et les trouver vous-même... mais n'hésitez pas à écrire un commentaire ci-dessous si vous voulez un coup de main), vous devrez rester en contact.Idéalement, tu veux avoir une chance de la revoir.Imaginez que vous apprenez à vous connaître maintenant et que vous commencez à peine à sortir. Peut-être que votre premier rendez-vous en tant qu'ancien ne sera pas comme la toute première fois que vous êtes sortis ensemble, mais il y a sûrement plusieurs points en commun.Alors imaginez que vous êtes de nouveau en train de fréquenter.Cette chose peut être si puissante qu'elle peut même arrêter les plus petits problèmes que vous avez eus à la fin de votre relation.