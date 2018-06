Etre fier de son couple ?

Aimer le couple autant qu'aimer la personne ?

Là où mes dons de voyance vous aideront ?

Avoir une relation amoureuse épanouissante est un objectif presque commun à tous les humains sur terre. C'est légitime. Quand un couple casse c'est parce que les attentes de l'homme ou de la femme composant le couple ne sont plus remplies. Je vous propose différentes visions du couple aussi au travers du site : https://médium.com qui fait un excellent travail sur la voyance liée aux couples !Cette fierté se cherche et se travaille sans arrêt. Je vous donne un secret : on tombe amoureux ou amoureuse parce qu'il y a de la fierté à l'idée d'être en couple avec la personne que vous avez en face ! Le sentiment amoureux est ampli de fierté ! Si cette fierté ce perd c'est une des premières raisons de l'échec d'un couple.En effet tout commence par là dans l'idée de récupérer son ex ou de sauver un couple qui chavire.Tu ne m'aime plus ? Cette phrase sortie à tort et à travers ne pose pas la bonne question. Il faut comprendre qu'il faut aimer autant le couple que la personne en face de vous ! L'égoïsme est présent chez toutes personnes, il ne faut pas se le cacher. Si vous aimez plus la personne que votre couple vous créer de mauvaises bases qui tôt au tard ne suffiront plus à cimenter votre couple !Même dans les couples les plus fort il y a toujours une part de Jardin secret. Il y a toujours de la fierté à retravailler et de l'amour en plus à donner au couple en plus de la personne en face de vous. Ensuite il y a d'autres choses qui cimentent le couple que je vous invite à découvrir en consultation avec moi !Stella