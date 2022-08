Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Retrouver confiance en soi

L'estime de soi est l'un des concepts de base sur lesquels devrait reposer toute notre existence. Le terme d'estime de soi, c'est-à-dire d'amour-propre, est en soi très représentatif. Qu'est-ce que l'estime de soi ? C'est précisément l'estime, donc la valeur, que nous nous accordons à nous-mêmes. Derrière ce terme si anodin se cache pourtant un monde, et le fait de l'avoir ou non fera la différence dans tous les domaines de la vie, y compris l'amour. Alors, peut-on avoir plus d'estime de soi ? Que faut-il vraiment faire pour améliorer notre estime de soi ?



Faisons le point sur la situation.





Dans une relation de couple, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, les deux partenaires doivent déjà être complets avant de commencer un voyage ensemble, sinon il y a un risque de déséquilibre qui ébranlera le sentiment à long terme.



Nous parlons bien sûr de relations mûres.



Il est parfaitement logique qu'avant de choisir un partenaire "pour toujours", en supposant qu'un "pour toujours" existe encore, il y ait une série d'expériences. Sinon, comment savoir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas à ce moment précis ?



Pour être complet, il faut donc que les deux partenaires soient déjà en état d'équilibre pris individuellement.



Cela présuppose que chacun d'entre eux a une connaissance de soi et, par conséquent, une saine estime de soi.



Notre estime de soi

Ce que nous ignorons, c'est que la valeur que nous nous accordons ne dépend pas uniquement de nous.



Notre estime de soi, surtout lorsqu'elle est formée, est souvent la valeur reflétée de la façon dont les autres nous perçoivent.



Notre environnement, surtout à un très jeune âge, est crucial pour ce que nous serons dans le futur.



Bien sûr, à tout moment, nous pouvons décider qui nous sommes et qui nous serons, mais vous admettrez que c'est une chose de partir avec les bonnes chaussures, c'en est une autre de marcher dans le désert pieds nus.



Grandir dans un environnement qui nous tient en piètre estime, c'est exactement ça.



En grandissant, les choses changent et nous pourrions retrouver ce sentiment de confiance, de sécurité, d'amour de soi qui s'est estompé au fil des ans si ce n'était du fait que nous nous sabotons souvent.



Le cerveau humain est un outil fabuleux mais il faut connaître ses mécanismes pour éviter certains pièges.



Lorsque quelque chose pénètre dans notre for intérieur, nous cherchons tous les moyens possibles pour étayer une certaine thèse, ce que l'on appelle une croyance.



Notre existence a reposé jusqu'alors sur un nombre variable de croyances que nous nous sommes répétées si souvent que nous ne les remettons plus du tout en question.



Le ciel est bleu, l'herbe est verte, le café sent bon, le professeur est méchant avec moi.



Il n'y a pas de saints qui tiennent, certaines choses ne doivent pas être remises en question et savez-vous pourquoi ?



Qui voudrait se contredire, le risque que la banque saute est vraiment élevé.



Il ne nous viendrait donc jamais à l'esprit de remettre en question le fait que, peut-être, d'autres se sont trompés en faisant une estimation complètement erronée de nous.



Par effet miroir, nous avons donc une faible estime de nous-mêmes et les événements qui nous entourent le confirment car nous ne chercherons et ne verrons ces événements que chassés comme nous le sommes pour des confirmations de notre croyance négative : nous ne valons rien et nous savons que nous ne valons rien.



Attention, ce mécanisme est préjudiciable et au cours de mes nombreuses années de Love Coaching, j'ai souvent dû démanteler ce système de valeurs-croyances-croyances.



Retrouver l'estime de soi avant de trouver l'amour

Se sentir bien dans sa peau est toujours le point de départ d'une vie pleine et satisfaisante.



Lorsque nous sommes terrifiés à l'idée de nous tromper, tout ce qui nous entoure est effrayant et l'homme gère cette émotion comme la nature le lui a appris : en se battant ou en fuyant.



Nous fuyons, nous fuyons tout et plus nous le faisons, plus nous nous convainquons que c'est la meilleure stratégie.



Pourquoi prendre la responsabilité de décider de notre propre avenir après tout ? N'est-il pas préférable que d'autres le fassent à notre place ?



Nous devenons passifs, nous acceptons tout ce qui nous arrive, et nous ne comprenons pas une chose fondamentale : le non-agir est lui-même une action, peut-être la pire action que nous puissions faire, mais le résultat de notre propre décision.



La vie devrait être une recherche continue de l'harmonie, et pour vivre harmonieusement, nous devons nécessairement comprendre et appréhender qui nous sommes et quel est notre potentiel à mettre sur la table de l'existence.



Retrouver l'estime de soi signifie donc se redécouvrir soi-même.



Nous sommes tous des êtres spéciaux, personne n'est exclu, nous avons tous des dons que nous pouvons exploiter.



Comment augmenter l'estime de soi et la confiance en soi ?

Au fil des ans, j'ai appris quelque chose de fondamental et je voudrais partager ce petit secret, qui est souvent connu du public mais auquel beaucoup ne prêtent pas attention.



Quand on est convalescent, il est parfaitement inutile d'essayer de faire 100 %, il faut rattraper ce qu'on était petit à petit.



En même temps, retrouver l'estime de soi est un chemin à la portée de tous, mais certainement long si l'on n'utilise pas certaines stratégies pour accélérer le processus.



Retrouver l'estime de soi est une chose sur laquelle nous pouvons facilement travailler, mais c'est un parcours qui doit être divisé en de nombreuses petites étapes.



En savoir plus : Estime de soi et amourDans une relation de couple, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, les deux partenaires doivent déjà être complets avant de commencer un voyage ensemble, sinon il y a un risque de déséquilibre qui ébranlera le sentiment à long terme.Nous parlons bien sûr de relations mûres.Il est parfaitement logique qu'avant de choisir un partenaire "pour toujours", en supposant qu'un "pour toujours" existe encore, il y ait une série d'expériences. Sinon, comment savoir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas à ce moment précis ?Pour être complet, il faut donc que les deux partenaires soient déjà en état d'équilibre pris individuellement.Cela présuppose que chacun d'entre eux a une connaissance de soi et, par conséquent, une saine estime de soi.Notre estime de soiCe que nous ignorons, c'est que la valeur que nous nous accordons ne dépend pas uniquement de nous.Notre estime de soi, surtout lorsqu'elle est formée, est souvent la valeur reflétée de la façon dont les autres nous perçoivent.Notre environnement, surtout à un très jeune âge, est crucial pour ce que nous serons dans le futur.Bien sûr, à tout moment, nous pouvons décider qui nous sommes et qui nous serons, mais vous admettrez que c'est une chose de partir avec les bonnes chaussures, c'en est une autre de marcher dans le désert pieds nus.Grandir dans un environnement qui nous tient en piètre estime, c'est exactement ça.En grandissant, les choses changent et nous pourrions retrouver ce sentiment de confiance, de sécurité, d'amour de soi qui s'est estompé au fil des ans si ce n'était du fait que nous nous sabotons souvent.Le cerveau humain est un outil fabuleux mais il faut connaître ses mécanismes pour éviter certains pièges.Lorsque quelque chose pénètre dans notre for intérieur, nous cherchons tous les moyens possibles pour étayer une certaine thèse, ce que l'on appelle une croyance.Notre existence a reposé jusqu'alors sur un nombre variable de croyances que nous nous sommes répétées si souvent que nous ne les remettons plus du tout en question.Le ciel est bleu, l'herbe est verte, le café sent bon, le professeur est méchant avec moi.Il n'y a pas de saints qui tiennent, certaines choses ne doivent pas être remises en question et savez-vous pourquoi ?Qui voudrait se contredire, le risque que la banque saute est vraiment élevé.Il ne nous viendrait donc jamais à l'esprit de remettre en question le fait que, peut-être, d'autres se sont trompés en faisant une estimation complètement erronée de nous.Par effet miroir, nous avons donc une faible estime de nous-mêmes et les événements qui nous entourent le confirment car nous ne chercherons et ne verrons ces événements que chassés comme nous le sommes pour des confirmations de notre croyance négative : nous ne valons rien et nous savons que nous ne valons rien.Attention, ce mécanisme est préjudiciable et au cours de mes nombreuses années de Love Coaching, j'ai souvent dû démanteler ce système de valeurs-croyances-croyances.Retrouver l'estime de soi avant de trouver l'amourSe sentir bien dans sa peau est toujours le point de départ d'une vie pleine et satisfaisante.Lorsque nous sommes terrifiés à l'idée de nous tromper, tout ce qui nous entoure est effrayant et l'homme gère cette émotion comme la nature le lui a appris : en se battant ou en fuyant.Nous fuyons, nous fuyons tout et plus nous le faisons, plus nous nous convainquons que c'est la meilleure stratégie.Pourquoi prendre la responsabilité de décider de notre propre avenir après tout ? N'est-il pas préférable que d'autres le fassent à notre place ?Nous devenons passifs, nous acceptons tout ce qui nous arrive, et nous ne comprenons pas une chose fondamentale : le non-agir est lui-même une action, peut-être la pire action que nous puissions faire, mais le résultat de notre propre décision.La vie devrait être une recherche continue de l'harmonie, et pour vivre harmonieusement, nous devons nécessairement comprendre et appréhender qui nous sommes et quel est notre potentiel à mettre sur la table de l'existence.Retrouver l'estime de soi signifie donc se redécouvrir soi-même.Nous sommes tous des êtres spéciaux, personne n'est exclu, nous avons tous des dons que nous pouvons exploiter.Comment augmenter l'estime de soi et la confiance en soi ?Au fil des ans, j'ai appris quelque chose de fondamental et je voudrais partager ce petit secret, qui est souvent connu du public mais auquel beaucoup ne prêtent pas attention.Quand on est convalescent, il est parfaitement inutile d'essayer de faire 100 %, il faut rattraper ce qu'on était petit à petit.En même temps, retrouver l'estime de soi est un chemin à la portée de tous, mais certainement long si l'on n'utilise pas certaines stratégies pour accélérer le processus.Retrouver l'estime de soi est une chose sur laquelle nous pouvons facilement travailler, mais c'est un parcours qui doit être divisé en de nombreuses petites étapes.En savoir plus : Voyance par téléphone, voyance Suisse (voyante.ch)



josie bonet

Lu 37 fois











Flashback : < > Trouver l'amour à 50 ans Stella Love coach et voyance Madiba grand voyant medium Genève Suisse Romande 0041 79 839 79 10 Esotérisme et Voyance Belgique | Voyance et Sciences occultes | Voyance en Suisse