Réussir son déménagement à Renens

1. Planifiez à l'avance

Fixer une date de déménagement : Assurez-vous de choisir une date qui convient à votre emploi du temps et qui vous laisse suffisamment de temps pour préparer tout.

Réserver votre entreprise de déménagement : NJ Services vous conseille de réserver nos services dès que possible pour vous assurer de la disponibilité à la date souhaitée.

Lister les tâches à accomplir : Créez une liste des tâches à faire pour ne rien oublier, de la collecte des cartons à l'organisation du tri des affaires.

2. Triez vos affaires

Donnez ou vendez les articles que vous n’utilisez plus : Cela vous permet de réduire la quantité à déménager et de faire de la place dans votre nouvelle maison.

Jetez ou recyclez ce qui est en mauvais état : Ne déménagez pas des objets qui ne vous sont plus utiles.

3. Préparez un kit de déménagement essentiel

Des vêtements pour quelques jours.

Des articles de toilette, des médicaments et des documents importants.

Quelques ustensiles de cuisine de base pour les premiers repas.

4. Utilisez des cartons de qualité et étiquetez-les

Des cartons robustes : Pour éviter les accidents, choisissez des cartons solides qui supportent bien le poids.

Une bonne organisation : Placez les objets lourds en bas et les plus légers au-dessus.

Un étiquetage précis : Étiquetez chaque carton avec son contenu et la pièce dans laquelle il devra être déposé à l'arrivée. Cela facilitera grandement le travail des déménageurs et vous aidera à vous installer plus rapidement.

5. Démontez vos meubles en avance

6. Protégez vos objets fragiles

Utilisez du papier bulle, des couvertures ou des serviettes pour protéger les objets délicats.

Placez des étiquettes "Fragile" bien visibles sur les cartons pour que les déménageurs puissent les manipuler avec soin.

7. Prévenez vos prestataires de services et institutions

Électricité, gaz, eau : Assurez-vous de programmer la coupure dans votre ancien logement et le raccordement dans votre nouvelle habitation.

Internet et téléphone : Contactez vos prestataires pour transférer vos services ou en installer de nouveaux.

Changement d'adresse : Informez votre banque, vos assurances, et d'autres institutions de votre déménagement afin de mettre à jour vos coordonnées.

8. Confiez votre déménagement à des professionnels

Une prise en charge complète de votre déménagement.

Des solutions personnalisées selon la taille et la nature de vos biens.

Un service rapide et efficace, en veillant à la sécurité de vos objets du départ à l'arrivée.

9. Soyez présent le jour J

Guidez-les pour la disposition des meubles dans votre nouveau logement.

Faites un dernier tour dans l'ancien logement pour vérifier que rien n'a été oublié.

10. Prenez soin de vos animaux de compagnie

