Soins anti âge, quelles possibilités à Genève

1. Consultation initiale

2. Préparation au traitement

3. Le traitement Tesla Med

Des électrodes spéciales sont placées sur la zone ciblée, telles que l'abdomen ou les fessiers.

Ces électrodes délivrent des impulsions électromagnétiques qui contractent les muscles de manière intense, simulant un exercice physique très concentré. Ces contractions sont beaucoup plus fortes que celles que vous pourriez obtenir lors d'un entraînement traditionnel.

Vous ressentirez une série de contractions musculaires profondes, mais sans douleur. C'est une sensation intense mais supportable, semblable à une contraction musculaire volontaire, sans effort physique réel de votre part.

4. Durée de la séance

5. Après le traitement

6. Fréquence et résultats

Résultats attendus : Vous pouvez vous attendre à une amélioration de la tonicité et de la définition musculaire dans les zones traitées, ainsi qu'à une réduction de la graisse sous-cutanée, surtout sur des zones comme l'abdomen ou les fessiers.

Avant de commencer le traitement, une consultation est effectuée avec l'un de nos experts pour évaluer vos besoins et objectifs. Nous analysons la zone que vous souhaitez traiter et discutons des résultats attendus. Cette étape est cruciale pour s'assurer que le Tesla Med est adapté à vos attentes et pour créer un plan de traitement personnalisé.Le traitementest non invasif, il ne nécessite donc aucune préparation particulière ni anesthésie. Vous serez simplement invité à vous allonger confortablement, et la zone à traiter sera exposée. Il n'y a pas besoin de déshabillage complet, seules les parties ciblées seront découvertes.Le Tesla Med utilise des ondes électromagnétiques haute intensité pour stimuler les contractions musculaires profondes. Voici ce que vous pouvez attendre durant la séance :Chaque séance dedure environ. Pendant ce temps, vos muscles effectueront l'équivalent de plusieurs centaines de contractions, ce qui équivaut à un entraînement intensif sans le moindre effort physique. La durée du traitement est donc idéale pour les personnes souhaitant améliorer leur tonus musculaire sans avoir à passer des heures en salle de sport.Après la séance, vous pouvez reprendre vos activités habituelles immédiatement, sans aucune période de récupération. Le traitement n’entraîne pas d'effets secondaires majeurs, bien que certains patients puissent ressentir une légère fatigue musculaire similaire à celle ressentie après un exercice physique. Ce sentiment est temporaire et disparaît rapidement.Pour obtenir des résultats optimaux, nous recommandons une série de, réparties sur plusieurs semaines. À MY Beauty Clinic, chaque plan de traitement est personnalisé selon vos besoins et objectifs. Les résultats deviennent visibles après quelques séances, avec une amélioration progressive de la tonicité musculaire et de la fermeté de la zone traitée.Chez, le traitementest une solution rapide et efficace pour sculpter et tonifier votre corps, en ciblant directement les muscles avec une technologie de pointe. Nos experts vous accompagneront tout au long de ce processus pour vous garantir des résultats visibles et un bien-être durable, sans effort physique intense.