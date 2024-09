Soins intitut de beauté avec esthéticienne à Genève

1. Cryolipolyse

La cryolipolyse, connue aussi sous le nom de "coolsculpting", est une technologie de pointe utilisée pour réduire les amas graisseux localisés de manière non invasive. Chez MY Beauty Clinic Genève, ce traitement est idéal pour ceux qui cherchent à affiner leur silhouette sans recourir à la chirurgie. Il fonctionne en appliquant un froid contrôlé aux zones ciblées, ce qui provoque la cristallisation et la destruction des cellules graisseuses, qui sont ensuite éliminées naturellement par l’organisme.Le Dermapen4 est la dernière génération d’appareils de microneedling qui favorise la régénération naturelle de la peau. Grâce à de minuscules aiguilles, il crée des micro-perforations dans la peau, stimulant ainsi la production de collagène et d’élastine. Ce soin est particulièrement recommandé pour traiter les cicatrices d’acné, les rides, le relâchement cutané, les vergetures et pour améliorer le grain de peau global.L’épilation laser est une méthode durable pour éliminer les poils indésirables. MY Beauty Clinic Genève utilise des lasers de dernière génération, adaptés à tous les types de peau, y compris les peaux plus foncées. Le laser cible les follicules pileux, détruisant les racines des poils tout en préservant la peau environnante.Le Tesla Med est une technologie révolutionnaire qui utilise des ondes électromagnétiques pour provoquer des contractions musculaires profondes, imitant celles obtenues par un entraînement physique intense. Ce traitement est particulièrement apprécié pour sa capacité à renforcer, tonifier et sculpter des zones spécifiques du corps, comme l’abdomen et les fessiers. Il est idéal après une perte de poids ou une grossesse pour retrouver une meilleure tonicité musculaire.Le Morpheus8 est une combinaison unique de microneedling et de radiofréquence qui cible les couches profondes de la peau pour améliorer son apparence et sa fermeté. Ce traitement est particulièrement efficace pour les rides, le relâchement cutané, les cicatrices d’acné et la texture générale de la peau. Il est également capable de remodeler et raffermir la peau sur des zones comme le visage, le cou, ou le corps.