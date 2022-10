Une Europe unie rassemblée à Prague pour faire face à Vladimir Poutine

S’il faut s’en tenir aux déclarations d’Emmanuel Macron : « C’est d’abord un message d’unité de l’Europe », on serait tenté de penser que l’objectif se limite à une unité d’action dans le continent. Il faut bien évidemment voir un peu plus au-delà d’une simple union et se demander s’il ne s’agit pas d’un Jeudi 6 Octobre à Prague qui décidera contre Vladimir Poutine. C’est fort probable dans la mesure où cette « Communauté politique européenne » pense à un isolement de la Russie depuis qu’elle est entrée en guerre contre l’Ukraine.



Macron qui en est d’ailleurs l’initiateur depuis le mois de Mai 2022 s’en réjouit d’ailleurs. Il faut remarquer entre autres que le rassemblement est allé au-delà des 27 membres constituant le bloc européen. 17 autres pays entrent dans le jeu comme invités pour élargir le cercle afin de mieux faire sentir l’effet à Poutine qui ne se laisse pas encore intimider.

Faudrait-il encore attendre pour en savoir plus sur les vraies intentions et les orientations de cette nouvelle structure. Il faut de toute façon se contenter d’abord de l’unité européenne qu’évoque la photo de famille.