Vendre un Studio à Neuchâtel

1) Rangez votre maison : une maison propre et bien rangée fera une meilleure impression à ceux qui viendront la voir.2) Ouvrez grand les fenêtres : la lumière est importante et fondamentale, un environnement ouvert avec de l'air circulant semblera plus accueillant.3) Dans la mesure du possible, essayez de visiter pendant les heures de clarté.4) Parfois, le rangement ne suffit pas : débarrassez-vous des choses superflues ; une maison moins remplie paraît plus belle. De vieux meubles, trop de tableaux, trop de choses qui traînent : il peut être difficile de se débarrasser du superflu, mais si vous vendez votre maison et prévoyez de déménager : commencez à débarrasser à l'avance. Vous ferez ainsi meilleure impression sur les acheteurs potentiels. La peinture peut également être une bonne idée.5) Embellissez votre maison : un bouquet de fleurs sur la table, un air pur et frais, des rideaux colorés. Il suffit d'un rien pour donner une touche qui vous permettra de le faire en moins de temps, et mieux.6) Ne fumez pas à la maison : en moyenne, les maisons où vivent des fumeurs se vendent moins cher (certaines enquêtes parlent d'une différence de prix allant jusqu'à 30% !!!).7) Entretenez votre jardin8) Si vous avez des animaux, mettez-les de côté : tout le monde ne les aime pas et certaines personnes y sont allergiques.9) Soyez serviable et souriant : vos visiteurs doivent se sentir chez eux et l'hôte doit connaître la propriété pour étouffer tout doute dans l'œuf.10) Faites appel à un professionnel : le rôle du courtier est parfois sous-estimé. D'après mon expérience, dans 8 négociations sur 10, sans la présence de courtier comme moi, les parties ne seraient pas parvenues à un accord. Choisissez un spécialiste qui couvre votre région : il ne sert à rien de vendre votre maison à une agence qui travaille ailleurs. Si vous devez vendre à Neuchâtel... choisissez un spécialiste à Neuchâtel en qui vous avez confiance (peut-être en nous !).En savoir plus : https://endres.maison/neuchatel/vendre-studio/