Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Voyance avec les tarots en Suisse

Les tarots de Marseille on en entend souvent parler dans la voyance ! Vous en saurez plus en lisant notre article du jour sur la voyance en Suisse



Comment faire un tirage de tarot de base pour vous-même ou pour un ami ? À la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, le tarot était un simple jeu de société. En l'espace d'une centaine d'années, il est devenu un outil de divination très prisé.

Que contient un jeu de tarot ? Aujourd'hui, les cartes de tarot et d'oracle, qui ont moins de règles et un contenu plus varié, sont toujours très utilisées par les mystiques modernes (ou par toute personne souhaitant avoir un aperçu de l'avenir). De nos jours, le chercheur d'âme éclairé a le choix entre des jeux de cartes traditionnels tels que le jeu Rider-Waite, publié pour la première fois en 1909, et un grand nombre de jeux de cartes cool et créatifs qui s'adressent à l'individu. L'astuce pour trouver le bon jeu de cartes ? C'est simple : optez pour un jeu qui vous parle vraiment. Le jeu de tarot standard comporte 78 cartes, chacune ayant sa propre imagerie et son propre symbolisme. Les cartes sont réparties en deux catégories : • 22 cartes des arcanes majeurs et • 56 cartes des arcanes mineurs. Voici un bref aperçu de chacune d'entre elles, mais vous trouverez une explication plus complète des 78 cartes de tarot dans plusieurs articles de blog.

Que contient un jeu de tarot ? À la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, le tarot était un simple jeu de société. En l'espace d'une centaine d'années, il est devenu un outil de divination très prisé. Aujourd'hui, les cartes de tarot et d'oracle, dont les règles sont moins nombreuses et le contenu plus varié, sont toujours très utilisées par les mystiques modernes (ou toute personne souhaitant jeter un coup d'œil sur l'avenir).

Arcanes majeurs Les Arcanes majeurs, également appelés cartes d'atout, comprennent 21 cartes numérotées et une seule carte non numérotée, le Fou. Ce personnage joue un rôle central dans les Arcanes Majeurs ; il se déplace à travers chaque carte, apprenant des leçons en cours de route dans ce que l'on appelle le voyage du Fou. Une carte de l'Arcane majeur est souvent complexe et significative, et son apparition influencera l'ensemble de la lecture. Elle incite souvent à réfléchir aux leçons plus larges et aux thèmes généraux de votre vie. Arcanes mineurs Les 56 cartes des Arcanes Mineurs se rapportent aux défis quotidiens plus spécifiques de la vie de tous les jours et à notre situation actuelle. Elles représentent • nos pensées, • nos sentiments, • nos expériences et • nos croyances. Ces cartes sont associées à un type d'énergie temporaire qui affecte votre vie en ce moment et qui peut être facilement influencée d'une manière ou d'une autre.

Les Arcanes Mineurs sont composés de quatre couleurs de tarot qui se concentrent sur différentes parties de notre vie : Les baguettes : Ces cartes représentent la passion, l'énergie, la créativité et la sexualité, et sont liées à l'élément feu. Coupes : C'est la couleur de l'amour et elle représente les émotions, les sentiments et l'intuition. Les coupes sont liées à l'élément eau. Épées : Les épées sont intellectuelles et représentent nos pensées, nos paroles et nos actions. Elles sont liées à l'élément air. Pentacles : Cette couleur représente le monde matériel, offrant des conseils sur nos finances, notre carrière et nos possessions matérielles. Les pentacles sont liés à l'élément terre. À l'intérieur de chaque couleur se trouvent les cartes de cour - le roi, la reine, le chevalier et le page - qui peuvent être interprétées de différentes manières. Elles peuvent représenter des personnes, des personnalités, des situations ou même l'énergie dont vous avez besoin au moment de votre lecture.

Comment faire une lecture Comprendre la signification générale de chaque carte n'est qu'un début. Le véritable pouvoir réside dans l'utilisation des cartes pour puiser dans votre propre intuition et votre sagesse afin que vous puissiez commencer à prendre des mesures positives pour un avenir plus radieux.



Sites internet conseillés de manière neutre par la rédaction : https://voyante.ch/voyance-par-telephone/ https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyance



josie bonet

Lu 12 fois











Flashback : < > Voyance Suisse au pendule, comment cela marche ? Sites Internet de voyance Suisse Voyance Suisse par téléphone ? C'est efficace Esotérisme et Voyance Belgique | Voyance et Sciences occultes | Voyance en Suisse