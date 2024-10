Abdominoplastie, Le Docteur Riccardo Marsili de Paris nous en parle

1. Qu’est-ce que l’abdominoplastie ?

Objectifs de l’abdominoplastie :

Retirer la peau excédentaire et relâchée.

Corriger le diastasis (écartement des muscles abdominaux) pour un ventre plus plat.

Remodeler et repositionner le nombril pour un aspect naturel.

2. Quelle est la particularité du travail sur le nombril lors d’une abdominoplastie ?

Techniques pour le remodelage du nombril :

Repositionnement du nombril : Si la peau excédentaire est importante, le nombril est séparé de la peau environnante avant de repositionner cette dernière. Ensuite, une nouvelle ouverture est créée pour le nombril, qui est replacé dans une position naturelle.

: Si la peau excédentaire est importante, le nombril est séparé de la peau environnante avant de repositionner cette dernière. Ensuite, une nouvelle ouverture est créée pour le nombril, qui est replacé dans une position naturelle. Création d’un “nouveau” nombril : Dans certains cas, le chirurgien peut remodeler l’apparence du nombril pour obtenir un aspect rajeuni ou plus esthétique. Ce procédé peut aussi être utilisé si le nombril est asymétrique.

: Dans certains cas, le chirurgien peut remodeler l’apparence du nombril pour obtenir un aspect rajeuni ou plus esthétique. Ce procédé peut aussi être utilisé si le nombril est asymétrique. Petites incisions invisibles : Lorsqu’un repositionnement du nombril est effectué, les techniques modernes permettent de réaliser de petites incisions de manière à minimiser les cicatrices visibles.

3. Quel est le déroulement de l’opération d’abdominoplastie ?

Préparation et anesthésie : Avant l’intervention, une consultation permet d’évaluer les besoins. Le chirurgien discute des zones à traiter et de la position finale du nombril. Incision : Une incision est réalisée au bas de l’abdomen, souvent au niveau du pli naturel sous le nombril, permettant ainsi de dissimuler la cicatrice. La longueur de cette incision dépend de la quantité de peau excédentaire. Retrait de la peau et de la graisse : Le chirurgien retire la peau excédentaire et, si nécessaire, aspire l’excès de graisse autour de l’abdomen. Raffermissement des muscles : Dans les cas de diastasis, le chirurgien raffermit les muscles abdominaux relâchés en les rapprochant et en les suturant. Repositionnement du nombril : Si la peau du ventre a été tirée vers le bas, le chirurgien crée une nouvelle ouverture pour le nombril afin qu’il reste en position naturelle. Sutures et bandages : La peau est ensuite suturée, et des bandages sont appliqués pour protéger les tissus et aider à la cicatrisation.

4. Comparaison de l’abdominoplastie et de la liposuccion

Critère Abdominoplastie Liposuccion Objectif Retrait de la peau excédentaire, raffermissement des muscles Retrait de la graisse localisée Idéal pour Personnes avec excès de peau, muscles relâchés (diastasis) Personnes avec une peau élastique et de la graisse localisée Travail sur le nombril Repositionnement ou remodelage pour un aspect naturel Pas d'intervention sur le nombril Résultats Ventre plat, peau retendue, tonus abdominal Réduction du volume de graisse sans effet de raffermissement Temps de récupération 2 à 4 semaines pour une récupération initiale 1 à 2 semaines pour une récupération initiale Cicatrice Cicatrice sous l’abdomen, souvent dissimulée dans le pli naturel Cicatrices minimes aux points d'insertion des canules

5. Gestion de la douleur et récupération après une abdominoplastie

Médicaments Analgésiques : Des médicaments anti-douleurs sont prescrits pour les premiers jours, lorsque la douleur est la plus intense. Ils peuvent être ajustés selon les besoins.

: Des médicaments anti-douleurs sont prescrits pour les premiers jours, lorsque la douleur est la plus intense. Ils peuvent être ajustés selon les besoins. Port d’un Vêtement de Contention : Un vêtement de contention, ou gaine abdominale, est souvent porté durant les premières semaines pour réduire les gonflements et aider à la cicatrisation des muscles et des tissus.

: Un vêtement de contention, ou gaine abdominale, est souvent porté durant les premières semaines pour réduire les gonflements et aider à la cicatrisation des muscles et des tissus. Repos et Mobilité Réduite : La patiente doit limiter les efforts physiques, surtout ceux sollicitant la région abdominale. Une reprise progressive des activités est recommandée après 2 à 4 semaines.

: La patiente doit limiter les efforts physiques, surtout ceux sollicitant la région abdominale. Une reprise progressive des activités est recommandée après 2 à 4 semaines. Suivi Chirurgical : Plusieurs rendez-vous de suivi permettent au chirurgien de surveiller la cicatrisation et d’évaluer le résultat.

6. À quel moment peut-on apprécier les résultats définitifs d’une abdominoplastie ?

Premières Semaines : Le ventre sera encore gonflé, et il peut y avoir des ecchymoses. Les résultats sont partiellement visibles, mais le gonflement peut masquer le rendu final.

: Le ventre sera encore gonflé, et il peut y avoir des ecchymoses. Les résultats sont partiellement visibles, mais le gonflement peut masquer le rendu final. 2 à 3 Mois : La majorité des gonflements diminue, et le ventre commence à apparaître plus plat et tendu. Le nombril retrouve une apparence naturelle au fur et à mesure que la peau se stabilise.

: La majorité des gonflements diminue, et le ventre commence à apparaître plus plat et tendu. Le nombril retrouve une apparence naturelle au fur et à mesure que la peau se stabilise. 6 Mois à 1 An : Les résultats définitifs sont visibles, avec une cicatrisation avancée et une apparence plus naturelle du ventre. La cicatrice, bien que présente, s’estompe progressivement et peut être camouflée dans les sous-vêtements.

7. Quelles sont les limites et les risques de l’abdominoplastie ?

Risques et Complications Potentielles :

Infection et saignements.

et saignements. Problèmes de cicatrisation : La cicatrice peut être plus visible chez certaines personnes.

: La cicatrice peut être plus visible chez certaines personnes. Nécrose de la peau : Dans de rares cas, une partie de la peau peut nécroser, mais cela reste exceptionnel avec un chirurgien expérimenté.

En Savoir plus : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-du-corps/abdominoplastie Docteur Riccardo Marsili29 rue Boissière75016 Paris