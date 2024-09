Abdominoplastie, Le Docteur Xavier Tenorio de Genève nous en parle

1. Qu’est-ce que l’abdominoplastie ?

2. Quels types d’abdominoplastie existe-t-il ?

3. À qui s’adresse l’abdominoplastie ?

4. Comment se déroule la première consultation ?

5. Comment se déroule l’intervention ?

6. Quelle est la durée de la convalescence ?

7. Les cicatrices sont-elles visibles ?

8. Quels sont les risques associés à l’abdominoplastie ?

9. Quand puis-je voir les résultats finaux ?

10. Combien de temps les résultats durent-ils ?

11. Combien coûte une abdominoplastie ?

L'abdominoplastie est une intervention qui vise à corriger l'excès de peau et de graisse sur l’abdomen, souvent causé par des grossesses multiples, des variations de poids importantes, ou simplement le vieillissement. Elle permet également de resserrer les muscles abdominaux qui peuvent s’affaiblir ou se distendre, créant ainsi un ventre plus plat et tonique.Le Dr Tenorio propose plusieurs types d'abdominoplastie, en fonction des besoins de chaque patient :L'abdominoplastie est indiquée pour les personnes qui, malgré un régime alimentaire sain et une activité physique régulière, ne parviennent pas à se débarrasser de l'excès de peau et de graisse abdominale. Il s'agit notamment de femmes ayant subi des grossesses multiples ou de personnes ayant perdu beaucoup de poids. Elle est recommandée pour les personnes en bonne santé et proches de leur poids idéal. Ce n'est pas une solution pour perdre du poids mais plutôt pour remodeler l'abdomen.Lors de la première consultation avec le Dr Xavier Tenorio, une évaluation complète est réalisée. Le chirurgien discute des attentes du patient, examine la qualité de la peau, l'élasticité, et la quantité de graisse à retirer. Il évalue également les muscles abdominaux pour déterminer si une réparation est nécessaire. Cette consultation permet de définir le plan chirurgical le plus adapté et de répondre aux questions spécifiques du patient.L'abdominoplastie se déroule sous anesthésie générale et dure généralement entre 2 et 4 heures selon l’étendue de la zone à traiter. Le Dr Tenorio fait une incision au niveau du bas-ventre, le plus souvent dissimulée sous la ligne du bikini. Ensuite, il retire l’excès de peau et de graisse et resserre les muscles abdominaux si nécessaire. Le nombril peut être repositionné pour correspondre au nouvel aspect de l’abdomen. La peau restante est ensuite redrapée pour donner un contour ferme et lisse.La convalescence après une abdominoplastie varie en fonction de l’ampleur de l’intervention. La plupart des patients peuvent reprendre des activités légères après environ 2 semaines, mais il est conseillé d’éviter tout effort physique intense pendant au moins 6 semaines. Un vêtement de contention est porté pour soutenir la cicatrisation et aider à réduire le gonflement. Le Dr Tenorio fournit des instructions détaillées sur les soins post-opératoires et effectue un suivi régulier pour s'assurer de la bonne récupération du patient.Le Dr Tenorio met un point d’honneur à réaliser des incisions discrètes, généralement cachées sous la ligne du maillot. Bien que les cicatrices soient inévitables, elles s’atténuent avec le temps et deviennent moins visibles. Le Dr Tenorio conseille également des soins cicatriciels pour optimiser la guérison.Comme pour toute intervention chirurgicale, l'abdominoplastie comporte des risques, bien que ceux-ci soient minimisés grâce à l’expertise du Dr Tenorio et à des mesures de sécurité strictes. Les risques potentiels incluent des infections, des saignements, des cicatrices hypertrophiques ou une mauvaise cicatrisation. Le Dr Tenorio prend des précautions rigoureuses et suit attentivement ses patients pour réduire ces risques.Les résultats de l’abdominoplastie sont visibles dès les premières semaines après la chirurgie, bien qu’un certain gonflement persiste pendant plusieurs mois. Les résultats finaux, avec un abdomen raffermi et tonique, sont généralement visibles après 3 à 6 mois, lorsque la cicatrisation est complète et que le gonflement a totalement disparu.Les résultats d’une abdominoplastie sont durables, à condition que le patient maintienne un mode de vie sain, avec une alimentation équilibrée et de l'exercice régulier. Cependant, des changements importants de poids ou une grossesse peuvent affecter les résultats. Le Dr Tenorio offre des conseils personnalisés pour maximiser la durabilité des résultats et encourager une récupération réussie.Le coût d'une abdominoplastie varie en fonction de la complexité de l’intervention et des besoins spécifiques de chaque patient. Le Dr Tenorio discute des coûts lors de la première consultation, en tenant compte de tous les aspects de la chirurgie, y compris l'anesthésie, les soins post-opératoires, et le suivi.Le Dr Xavier Tenorio, spécialiste mondialement reconnu dans le domaine de l’abdominoplastie, assure un accompagnement personnalisé tout au long du processus, garantissant à ses patients sécurité, confort et des résultats harmonieux.