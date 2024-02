Achat 1er bien immobilier Neuchâtel

Ce qu'il faut bien vérifier

La seule solution pratique pour minimiser les risques est de savoir soigneusement ce que je dois vérifier AVANT d'acheter ma nouvelle maison.

Souvent, cependant, cela ne se produit pas, savez-vous pourquoi ?

Outre l'aspect esthétique, fonctionnel et pratique de notre nouveau logement, il est également indispensable de vérifier les aspects moins évidents mais qui ont parfois un poids plus important sur notre choix économique. En effet, tout comme lorsque nous achetons une voiture d'occasion et que nous la faisons vérifier par notre garagiste de confiance, il est à mon avis encore plus obligatoire (pour notre bon sens) de faire un contrôle approfondi du moteur qui vaut au moins 10 fois plus cher !En fait, tout problème relève de la responsabilité du propriétaire actuel, le vendeur.Si nous achetons un bien immobilier et que nous y trouvons des problèmes, NOUS serions obligés d'y remédier et seulement ensuite d'aller réclamer des dommages et intérêts à la personne qui nous l'a vendu.Un non-sens, n'est-ce pas ?Mais qui vérifie quoi ?Plusieurs professionnels interviennent dans le processus de vente d'un bien immobilier.Chacun d'entre eux a une tâche spécifique, mais les contrôles des problèmes dont je vais vous parler ne sont effectués par PERSONNE.En effet :● L'agent immobilier a un travail considérable à effectuer pour faire connaître au mieux votre bien, sélectionner des acheteurs fiables et assurer la médiation entre les parties (ce qui n'est pas une tâche facile je vous l'assure ! !).● Le Notaire, en tant qu'officier public et fort de ses connaissances juridiques, a pour mission de vous permettre de réaliser un acte de vente sûr, valide et juridiquement inattaquable (mais n'a aucune responsabilité sur les questions techniques et de fond !).Toutes ces personnes sont importantes et méritent votre confiance, mais elles n'ont aucune compétence technique utile dans ce domaine.Il est évident que tant l'agent immobilier que le notaire peuvent, à notre demande, nous indiquer un professionnel technique spécialisé dans ce domaine, à qui nous pouvons demander un contrôle précis et exhaustif.Mais pourquoi ces contrôles ne sont-ils pas toujours effectués !La logique l'impose !Parce que, comme la responsabilité incombe uniquement au vendeur, les éventuels problèmes juridiques et économiques se posent uniquement entre le vendeur et l'acheteur.Je m'explique.L'agent immobilier reçoit une mission du vendeur.Sa tâche consiste, pour autant qu'il le sache, à faire connaître les informations dont il dispose (conditions connues de lui...). C'est le propriétaire vendeur qui est tenu par la loi de lui fournir toutes les informations sur son bien.Seul le propriétaire peut les obtenir dans le respect de la vie privée !La seule chose que peut faire un bon agent immobilier est donc de recommander au propriétaire une inspection avant la mise en vente du bien.Le client vendeur moyen, n'étant pas suffisamment informé des problèmes qui peuvent lui arriver APRÈS, renonce à toute prudence afin d'économiser de l'argent.C'est la vérité.Et aussi parce qu'une fois que le bien vous est vendu, c'est à vous de payer pour régler les problèmes !En effet, c'est toujours le propriétaire actuel qui est responsable des sanctions et des corrections. Bien sûr, vous pouvez ensuite exercer des représailles légales contre la personne qui vous a vendu le problème.Mais nous savons très bien ce que cela implique émotionnellement et économiquement.Mais combien coûte l'inspection d'un bien immobilier ?Une inspection effectuée dans les règles de l'art ne coûte pas grand-chose, mais "si je peux l'éviter, c'est toujours une très petite économie ! C'est ce que pensent les vendeurs de maisons.Et si ceux qui devraient vous conseiller de le faire, voire insister, ne le font pas, c'est qu'ils ont leurs raisons.Car, à tort ou à raison, ils défendent leurs intérêts et non les vôtres.En lire plus sur le sujet : https://endres.maison/neuchatel/premier-achat-immobilier/