Acide hyaluronique : Le Dr Grept Locher de Genève nous en parle !

Consultation Initiale: Lors de la première consultation, nous discuterons en profondeur de vos objectifs esthétiques et de vos préoccupations. Une évaluation minutieuse de votre visage sera réalisée pour déterminer les zones nécessitant un traitement. Cette étape est cruciale pour élaborer un plan de traitement adapté à vos besoins spécifiques. Préparation: Avant de procéder aux injections, la peau est soigneusement nettoyée pour éviter toute infection. Une crème anesthésiante peut être appliquée pour minimiser l'inconfort, garantissant une expérience aussi agréable que possible. Injections: Les fillers, principalement à base d'acide hyaluronique, sont injectés à l'aide de fines aiguilles ou de micro-canules. Ces produits sont choisis pour leur capacité à restaurer les volumes perdus, combler les rides et améliorer les contours du visage. Les techniques d'injection utilisées sont précises et délicates, assurant une répartition homogène et naturelle du produit. Zones Ciblées: Les Rides et Ridules : Les fillers comblent efficacement les rides du front, les rides de la patte d'oie et les rides autour de la bouche.

En tant que femme et spécialiste en médecine esthétique, je suis particulièrement sensible aux besoins et aux attentes de mes patients. Mon approche se distingue par une écoute attentive, une compréhension profonde des aspirations esthétiques et une attention particulière aux détails. Chaque traitement est personnalisé pour respecter l'unicité de votre visage et révéler votre beauté naturelle avec élégance et subtilité.Les effets des injections de fillers sont visibles immédiatement après le traitement et continuent de s'améliorer au cours des jours suivants. La peau apparaît plus lisse, les contours du visage sont plus définis et les rides sont estompées, offrant une apparence rajeunie et rafraîchie. La durée des résultats varie en fonction du type de produit utilisé et de la zone traitée, mais elle peut aller de six mois à deux ans.Mon engagement est de vous offrir des soins esthétiques de haute qualité, avec une approche douce et attentive. Chaque intervention est réalisée avec précision, en respectant les proportions et l'harmonie naturelle de votre visage. Mon objectif est de révéler votre beauté intérieure et de vous aider à vous sentir plus confiant et épanoui.