Acide hyaluronique, le Dr Xavier Tenorio nous en parle !

Déroulement d'une Séance d'Injections d'Acide Hyaluronique

Consultation Initiale

Évaluation Personnalisée : Lors de la première consultation, le Dr Xavier Tenorio discute des attentes du patient, évalue sa peau et sa morphologie, et propose un plan de traitement adapté. Cette étape est cruciale pour comprendre les zones à traiter et définir les objectifs esthétiques.

Nettoyage de la Peau : Avant les injections, la peau est soigneusement nettoyée pour éliminer toute impureté et réduire le risque d'infection.

Technique d'Injection : Le Dr Tenorio utilise des aiguilles fines ou des canules pour injecter l'acide hyaluronique dans les zones ciblées. Les techniques d'injection varient selon les besoins spécifiques et les zones traitées pour garantir des résultats optimaux.

Soins Immédiats : Après les injections, le Dr Tenorio applique souvent une compresse froide pour réduire le gonflement et les ecchymoses. Il donne également des instructions détaillées sur les soins post-traitement.

Résultats Possibles pour les Hommes et les Femmes

Pour les Femmes

Réduction des Rides et Ridules : L'acide hyaluronique comble les rides et les ridules, notamment sur le front, les pattes d'oie et les rides du lion.

Pour les Hommes

Contour et Définition : Renforcement de la mâchoire et du menton pour une apparence plus définie et masculine.

Combinaison avec la Toxine Botulique

Avantages de la Combinaison

Rajeunissement Complet : La toxine botulique agit en relaxant les muscles responsables des rides d'expression (comme les rides du front et les pattes d'oie), tandis que l'acide hyaluronique comble les rides statiques et restaure le volume. Cette combinaison offre un rajeunissement global et harmonieux du visage.

Déroulement de la Séance Combinée

Consultation Initiale

Évaluation complète et discussion des attentes du patient.

Plan de traitement personnalisé combinant acide hyaluronique et toxine botulique. Injections

Séance d'injections qui peut durer de 30 à 60 minutes, selon les zones traitées.

Techniques d'injection précises pour maximiser les résultats et minimiser les effets secondaires. Suivi et Résultats

Suivi régulier pour évaluer les résultats et ajuster les traitements si nécessaire.

Résultats visibles dès les premières semaines, avec une amélioration continue au fil du temps.

Source intéressante : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/acide-hyaluronique-geneve/