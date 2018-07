Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Alarme Maison ? Nous nous préparons à créer un espace pour parler alarmes de maisons et systèmes de sécurité avec Romain Maibach un spécialiste travaillant en Suisse dans le canton de Vaud. Nous avons eu le plaisir de rencontrer un homme ayant le sens du service clients et surtout une connaissance approfondie de son domaine professionnel. Chers lecteurs et chères lectrices nous savons que vous apprécierez sa future rubrique !



La sécurité pour la maison n'est pas un jeu. Nous allons bientôt parler amplement des systèmes d'alarmes pour les particuliers autant que pour les professionnels. C'est un véritable enjeu et aujourd'hui même si une assurance peut couvrir une entreprise ou une famille en cas de cambriolage le choc émotionnel est fort et le temps de reprise normale des activités est long.







On se remet difficilement d'une intrusion chez soi ?

C'est d'après nous un fait bien établit. Le cocon de la vie de famille perd un peu de sa sacralité quand un cambrioleur y a mis un pied. Aujourd'hui en 2018 protéger sa maison n'est pas du luxe et c'est raisonnablement accessible selon le degré de sécurité dont vous avez besoin. Mieux vaut prévenir que guérir ! Cela n'est jamais aussi vrai que dans les protection anti intrusion et les systèmes d'alarmes. Une technologie en constante évolution ?

Depuis les années 2000 les systèmes d'alarmes ont énormément évolués. C'est un métier où il faut constamment être au courant de ce qui peut sortir sur le marché et Romain Maibach semble très motivé à partager avec nous cette expertise.



Une histoire de réseau aussi ?

Romain Maibach dont nous nous réjouissons de sa rubrique prochaine sur notre site Internet possède une expérience lui ayant permit de mettre en place un vrai réseau. Ainsi sur le canton de Vaud il connaît des entreprises effectuant les rondes de sécurités et d'intervention suite au déclenchement d'un système d'alarme.



Prochain article : Une interview sur les manières de protéger un local professionnel en Suisse



En savoir plus : https://www.rmsecurite.ch/alarmes/ La sécurité chez soi ou dans son local professionnel ne doit rien au hasard. Aujourd'hui en 2018 pour avoir un système anti intrusion et d'alarmes performants il faut toujours être capable de se mettre à la place de cambrioleurs expérimentés. Nous laisserons Monsieur Romain Maibach expliquer prochainement des aspects technologiques et peut être psychologiques qui entrent en considération dans l'obtention d'un protection sur mesure et efficace. Il y a en effet beaucoup de paramètre à prendre en compte pour protéger au mieux un lieu de vie ou un local professionnel comme un magasin.

Josie Bonet











