Augmentation mammaire : Le Docteure Teresa Rotunno de Genève nous en parle ! L'augmentation mammaire par prothèses est une démarche personnelle, offrant des résultats durables et satisfaisants, surtout lorsque réalisée par un chirurgien expérimenté comme le Dr Teresa Rotunno. Grâce à une approche professionnelle et à un accompagnement empathique, chaque patiente peut bénéficier de résultats naturels, d'une récupération en toute sécurité, et d'un suivi attentif pour un résultat qui perdure.



Dr Teresa Rotunno est reconnue pour son expertise et son approche empathique, garantissant des résultats naturels et un accompagnement sécurisant à chaque étape.

1. Première Consultation : Rencontre, Écoute et Évaluation Personnalisée La première consultation est un moment important pour poser toutes les questions et exprimer ses attentes sans retenue.

Objectifs de la Première Consultation Discussion des Besoins et des Objectifs : Le Dr Rotunno commence par écouter attentivement les motivations de chaque patiente pour bien comprendre ses attentes. C’est un moment clé pour partager des inspirations et discuter des résultats souhaités.

: Le Dr Rotunno commence par écouter attentivement les motivations de chaque patiente pour bien comprendre ses attentes. C’est un moment clé pour partager des inspirations et discuter des résultats souhaités. Examen Morphologique : Une évaluation de la poitrine actuelle est faite pour analyser la qualité de la peau, la symétrie, la forme naturelle des seins, et les proportions du corps. Cet examen permet au Dr Rotunno de proposer une solution qui s’intègre harmonieusement à la silhouette.

: Une évaluation de la poitrine actuelle est faite pour analyser la qualité de la peau, la symétrie, la forme naturelle des seins, et les proportions du corps. Cet examen permet au Dr Rotunno de proposer une solution qui s’intègre harmonieusement à la silhouette. Présentation des Options : Elle explique les options disponibles pour obtenir le résultat désiré, notamment en termes de forme, de taille, et de type de prothèses. Le choix entre différents modèles d’implants et techniques chirurgicales est abordé en toute transparence. Questions Courantes à la Première Consultation “Quel volume et quelle forme me conviendraient ?”

Le Dr Rotunno aide chaque patiente à choisir une taille en fonction de sa morphologie, pour garantir une apparence naturelle ou, selon les préférences, plus galbée. “Quels sont les risques ?”

Elle aborde avec clarté les possibles complications et les mesures prises pour les prévenir, afin de rassurer la patiente sur la sécurité de l’intervention. “Comment se préparer à l’opération ?”

Elle explique les étapes de préparation et les précautions à prendre avant l’opération, comme l’arrêt de certains médicaments, l’hygiène à respecter et les habitudes alimentaires conseillées. 2. Choix des Prothèses : Forme, Taille, et Texture Le choix des implants mammaires est une étape essentielle, car ils déterminent en grande partie l’aspect final et le confort de la patiente.

Types de Prothèses et Formes Disponibles Prothèses Rondes : Elles ajoutent du volume en haut des seins, créant un effet lifté et galbé. Idéales pour un rendu plus glamour, elles sont adaptées aux patientes recherchant un effet “push-up”.

: Elles ajoutent du volume en haut des seins, créant un effet lifté et galbé. Idéales pour un rendu plus glamour, elles sont adaptées aux patientes recherchant un effet “push-up”. Prothèses Anatomiques (forme en goutte) : Elles imitent la forme naturelle des seins en ayant plus de volume à la base, ce qui permet un aspect doux et discret, surtout recommandé pour celles cherchant un rendu subtil. Choix du Volume et de la Taille Le volume est choisi avec attention en fonction de la morphologie de la patiente et de ses préférences personnelles. Le Dr Rotunno peut également proposer des simulations ou des essais de prothèses pour permettre à la patiente de visualiser le résultat avant l’opération.

Surface et Texture des Implants Implants Lisses ou Nano-texturés : Le Dr Rotunno peut recommander des implants à texture lisse ou nano-texturée, conçus pour réduire les risques de contracture capsulaire (durcissement autour de la prothèse) et offrir un toucher naturel. 3. L’Anamnèse : Évaluation de la Santé et Préparation Préopératoire Avant toute chirurgie esthétique, une évaluation complète de la santé est cruciale pour s'assurer que la patiente est une bonne candidate pour l’opération.

Bilan de Santé Le Dr Rotunno réalise une anamnèse approfondie, en examinant :

Les antécédents médicaux de la patiente,

Les allergies,

Les traitements médicamenteux en cours. Examens Complémentaires Des examens, comme des analyses sanguines et une mammographie, peuvent être prescrits pour écarter toute contre-indication et vérifier la bonne santé des tissus mammaires.

Préparation Préopératoire Arrêt du Tabac : Si la patiente est fumeuse, elle est encouragée à arrêter temporairement de fumer avant et après l’opération, car le tabac ralentit la cicatrisation.

: Si la patiente est fumeuse, elle est encouragée à arrêter temporairement de fumer avant et après l’opération, car le tabac ralentit la cicatrisation. Éviter certains Médicaments : Les anti-inflammatoires et les médicaments anticoagulants doivent être évités car ils augmentent le risque de saignement. 4. Planification de l’Opération : Organisation et Suivi Personnalisé Une fois les options définies, l’intervention est programmée en tenant compte des disponibilités de la patiente et du calendrier du Dr Rotunno.

Déroulement et Technique d’Insertion des Implants Le Dr Rotunno explique les différentes techniques de pose des implants, avec leurs avantages :

Sous le Muscle Pectoral : Donne un rendu naturel et est souvent recommandé pour les patientes minces.

: Donne un rendu naturel et est souvent recommandé pour les patientes minces. Derrière la Glande Mammaire : Permet un décolleté plus marqué et une récupération légèrement plus rapide. Incisions et Cicatrices Le choix de l’incision (pli sous-mammaire, péri-aréolaire ou axillaire) dépend des préférences esthétiques de la patiente et de la taille de l’implant. Le Dr Rotunno s’attache à minimiser les cicatrices pour un résultat esthétique.

5. Déroulement de l’Opération : Compétence, Sécurité et Confort L’intervention dure entre 1 et 2 heures et se fait sous anesthésie générale avec une équipe de professionnels pour garantir le confort et la sécurité.

Étapes de l’Opération Anesthésie : Une anesthésie générale est administrée pour le confort de la patiente. Incisions et Positionnement des Implants : Les incisions sont faites selon la technique choisie, et les implants sont insérés avec soin pour assurer une symétrie parfaite. Fermeture et Pansements : Les incisions sont fermées par des points résorbables et recouvertes d’un pansement compressif pour protéger les tissus. 6. Convalescence et Suivi Post-Opératoire La convalescence est une étape essentielle pour une cicatrisation optimale et des résultats durables.

Premiers Jours Douleur et Inconfort : Un inconfort est normal, mais des antalgiques sont prescrits pour le soulager.

: Un inconfort est normal, mais des antalgiques sont prescrits pour le soulager. Port du Soutien-gorge de Contention : Le Dr Rotunno recommande un soutien-gorge de contention dès le lendemain pour stabiliser les implants et soutenir la poitrine. Suivi avec le Dr Rotunno Des rendez-vous de suivi sont organisés pour surveiller la cicatrisation, ajuster les soins, et répondre à toute question. Les cicatrices sont surveillées, et le Dr Rotunno peut prescrire des crèmes cicatrisantes pour les rendre discrètes.

Reprise des Activités Quotidiennes et du Sport Activités Légères : Après 2 semaines, la patiente peut reprendre des activités douces sans solliciter la poitrine.

: Après 2 semaines, la patiente peut reprendre des activités douces sans solliciter la poitrine. Activités Sportives : Les exercices impliquant le haut du corps sont interdits pendant environ 6 à 8 semaines. Le Dr Rotunno vous accompagne pour établir un programme de reprise progressif. 7. Résultats et Durabilité des Implants Les résultats de l’augmentation mammaire sont visibles immédiatement, mais le rendu final nécessite quelques mois de patience.

Résultats Progressifs 3 à 6 Mois : Le gonflement disparaît, et les implants se stabilisent. La patiente peut pleinement apprécier la nouvelle forme de sa poitrine. Durabilité des Implants Les implants modernes utilisés par le Dr Rotunno sont conçus pour durer entre 10 et 20 ans. Un contrôle tous les deux ans permet de surveiller leur état et de prévenir tout risque de complications.

8. Questions Fréquemment Posées 1. Les implants peuvent-ils se casser ?

Les implants sont très résistants et conçus pour durer des années. En cas de rupture, les prothèses en gel cohésif empêchent les fuites et nécessitent simplement un remplacement.

2. Vais-je ressentir une gêne après l’opération ?

L’inconfort est temporaire, avec un sentiment de pression sur la poitrine. Cela diminue après quelques jours et est bien contrôlé par des analgésiques.

3. Est-ce que l’opération est risquée ?

L’augmentation mammaire est une intervention bien maîtrisée par le Dr Rotunno. Les risques sont minimes, et tout est fait pour assurer une sécurité maximale.

4. Combien de temps dure la récupération ?

La plupart des patientes reprennent leurs activités quotidiennes après 2 semaines, et les activités sportives après environ 6 à 8 semaines.

L’augmentation mammaire est une démarche qui transforme et valorise l’apparence, et cette transformation, accompagnée par le Dr Teresa Rotunno, se fait en toute sécurité et avec des résultats esthétiques naturels. Le Dr Rotunno assure un suivi complet à chaque étape pour que chaque patiente soit à l’aise, bien informée et sereine quant à son choix.

En savoir plus :

Docteur Teresa Rotunno

