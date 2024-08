Augmentation mammaire : Le Dr Riccardo Marsili de Paris répond à nos questions

1. Pourquoi Opter pour une Augmentation Mammaire ?

: Pour de nombreuses femmes, la taille ou la forme des seins peut affecter l'estime de soi. Une augmentation mammaire peut aider à restaurer la confiance en soi. Correction de la perte de volume : Après une grossesse, un allaitement ou une perte de poids importante, les seins peuvent perdre du volume et de la fermeté. Les implants mammaires permettent de retrouver une poitrine pleine et harmonieuse.

2. Les Types de Prothèses Mammaires

Les prothèses en silicone : Ce sont les implants les plus couramment utilisés. Ils sont remplis d'un gel de silicone cohésif qui imite la texture naturelle du tissu mammaire. Ils offrent un aspect et un toucher très naturels.

3. La Consultation Préopératoire

Discussion des objectifs : Le Dr Marsili prendra le temps de comprendre vos motivations et vos attentes concernant l’intervention. C’est l’occasion d’expliquer en détail le résultat que vous souhaitez obtenir.

4. Le Déroulement de l’Intervention

Incision : Le Dr Marsili pratiquera une incision selon l'une des trois méthodes possibles : Inframammaire : Sous le pli du sein, la méthode la plus courante qui permet un bon accès et laisse une cicatrice discrète. Péri-aréolaire : Autour de l’aréole, la cicatrice est camouflée par la transition naturelle de la peau. Axillaire : Sous l’aisselle, cette méthode évite toute cicatrice sur le sein lui-même.

5. Les Soins Postopératoires et la Récupération

Hospitalisation : La plupart des patientes peuvent quitter la clinique le jour même de l’intervention. Une nuit d'hospitalisation peut être recommandée selon l'étendue de l'intervention.

6. Les Résultats et la Durabilité

Longévité des implants : Les implants mammaires modernes sont conçus pour durer de nombreuses années, bien qu'une intervention supplémentaire puisse être nécessaire à long terme en cas de complications ou pour ajuster les résultats esthétiques.

7. Les Risques et Complications Potentielles

Infections : Bien que rares, elles peuvent survenir et nécessiter un traitement antibiotique ou une intervention supplémentaire.

