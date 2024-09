Chirurgie Esthétique

Augmentation mammaire, le Dr Xavier Tenorio de Genève nous explique les nouveautés

L'augmentation mammaire est une intervention de chirurgie esthétique qui vise à augmenter le volume des seins. Cette augmentation peut se faire soit par l'insertion de prothèses mammaires, soit par le lipofilling, une technique qui consiste à injecter la propre graisse de la patiente prélevée sur d'autres parties de son corps. Les prothèses mammaires peuvent être de différentes formes, comme des implants ronds pour un décolleté plus prononcé ou des implants anatomiques qui offrent un résultat plus naturel en forme de goutte d'eau. Elles peuvent être remplies soit de silicone, qui donne un toucher naturel, soit de solution saline, qui permet d'ajuster le volume en cours de chirurgie.



Le choix du type de prothèses, ainsi que de leur volume, est une décision prise en collaboration entre la patiente et le chirurgien, en tenant compte des attentes esthétiques et de la morphologie de la patiente. Une première consultation permet de discuter de ces aspects et de déterminer les objectifs de la chirurgie. Le chirurgien peut aussi utiliser des implants de test pour donner une idée du résultat final.



L’intervention se déroule sous anesthésie générale et dure entre une et deux heures. Les implants sont insérés dans une poche créée sous la glande mammaire ou sous le muscle pectoral, en fonction de la technique choisie par le chirurgien. Les incisions peuvent être placées dans le pli sous le sein, autour de l’aréole ou dans l’aisselle, garantissant une cicatrisation discrète.



La période de convalescence dure environ une à deux semaines, durant laquelle des douleurs légères et une sensation de tension sont fréquentes. Le port d'un soutien-gorge de contention est recommandé pour assurer une bonne cicatrisation et le maintien des implants. La patiente peut généralement reprendre ses activités normales après environ une semaine, mais les efforts physiques et le sport doivent être évités pendant plusieurs semaines.



Les résultats définitifs apparaissent après la disparition du gonflement post-opératoire, ce qui peut prendre plusieurs mois. Le chirurgien effectue des suivis réguliers pour s’assurer que la patiente récupère bien et que le résultat correspond à ses attentes. L'augmentation mammaire est une solution durable et personnalisable qui permet à la patiente d'obtenir la silhouette désirée tout en conservant une apparence naturelle et harmonieuse.



: Cette méthode consiste à insérer des implants pour augmenter le volume des seins. Elle est idéale pour les patientes qui souhaitent un résultat durable avec un large choix de tailles et de formes. Lipofilling mammaire : Ici, la patiente utilise sa propre graisse, prélevée par liposuccion, pour augmenter le volume de ses seins. Cette technique est idéale pour les patientes cherchant un résultat plus naturel et modéré. Cependant, les augmentations de volume sont limitées, et certaines patientes peuvent avoir besoin de plusieurs sessions.

: Ici, la patiente utilise sa propre graisse, prélevée par liposuccion, pour augmenter le volume de ses seins. Cette technique est idéale pour les patientes cherchant un résultat plus naturel et modéré. Cependant, les augmentations de volume sont limitées, et certaines patientes peuvent avoir besoin de plusieurs sessions. Lifting des seins (mastopexie) : Cette intervention est destinée aux patientes qui souhaitent corriger un affaissement des seins. Il n’augmente pas le volume mais repositionne le sein pour un aspect plus ferme et jeune. Un lifting peut être combiné à une augmentation par prothèses si l'objectif est d'ajouter du volume en plus du repositionnement. 2. Première consultation Lors de la première consultation avec le Dr Tenorio, la patiente discute de ses attentes, de son historique médical et des options disponibles. Le chirurgien évalue la qualité de la peau, la forme et la taille actuelle des seins, et explique les différentes techniques disponibles (prothèses, lipofilling, lifting). Des photos peuvent être prises pour une analyse approfondie, et le Dr Tenorio guide la patiente dans la prise de décision.

3. Choix des prothèses Le choix des prothèses dépend de plusieurs facteurs :

Forme des prothèses : Il existe des implants ronds et anatomiques (en forme de goutte d'eau). Les implants ronds offrent un décolleté plus prononcé, tandis que les implants anatomiques offrent un résultat plus naturel.

: Il existe des implants ronds et anatomiques (en forme de goutte d'eau). Les implants ronds offrent un décolleté plus prononcé, tandis que les implants anatomiques offrent un résultat plus naturel. Type de remplissage : Les implants sont remplis soit de gel de silicone (offrant un toucher naturel), soit de solution saline (qui permet d’ajuster le volume en cours de chirurgie).

: Les implants sont remplis soit de gel de silicone (offrant un toucher naturel), soit de solution saline (qui permet d’ajuster le volume en cours de chirurgie). Texture : Les implants peuvent être lisses ou texturés, chaque option ayant ses propres avantages en termes de risque de rotation ou de complications.

: Les implants peuvent être lisses ou texturés, chaque option ayant ses propres avantages en termes de risque de rotation ou de complications. Taille : Le volume est choisi en fonction des désirs de la patiente, de son anatomie et de la forme souhaitée. 4. Définition du volume souhaité Le volume des implants est déterminé en fonction des attentes de la patiente et de sa morphologie. Une simulation visuelle avec des implants de test peut aider à visualiser le résultat final. Le Dr Tenorio conseille sur un volume harmonieux en fonction de la largeur des épaules, de la cage thoracique et de la proportion avec les hanches.

5. Planification de l'opération Une fois la décision prise, la patiente planifie l’opération avec l’équipe d’Aesthetics Clinic. Un examen préopératoire est réalisé pour s'assurer que la patiente est en bonne santé et prête pour l'intervention. Le Dr Tenorio donne des instructions spécifiques sur la préparation, notamment sur l'arrêt du tabac ou des médicaments pouvant causer des complications.

6. Déroulement de l'opération L'intervention se déroule sous anesthésie générale et dure environ 1 à 2 heures. Les implants sont placés soit sous le muscle pectoral, soit directement sous la glande mammaire. Le Dr Tenorio choisit la meilleure technique en fonction de l'anatomie de la patiente et de ses souhaits esthétiques.

Incisions : Les incisions peuvent être faites sous le sein (dans le pli inframammaire), autour de l'aréole ou dans l'aisselle.

: Les incisions peuvent être faites sous le sein (dans le pli inframammaire), autour de l'aréole ou dans l'aisselle. Insertion des implants : Après l'incision, les implants sont insérés dans la poche créée sous la glande ou le muscle.

: Après l'incision, les implants sont insérés dans la poche créée sous la glande ou le muscle. Fermeture : Les incisions sont refermées par des points de suture, et un bandage ou un soutien-gorge post-opératoire est mis en place. 7. Convalescence Après l’opération, une période de repos est nécessaire pour permettre la guérison :

Douleur et inconfort : Les premiers jours, la patiente peut ressentir une tension ou une sensibilité dans la poitrine, gérée par des antalgiques prescrits.

: Les premiers jours, la patiente peut ressentir une tension ou une sensibilité dans la poitrine, gérée par des antalgiques prescrits. Retour à la normale : En général, la reprise des activités légères est possible au bout d’une semaine. Les efforts physiques intenses sont déconseillés pendant au moins 4 à 6 semaines.

: En général, la reprise des activités légères est possible au bout d’une semaine. Les efforts physiques intenses sont déconseillés pendant au moins 4 à 6 semaines. Résultats définitifs : Le gonflement disparaît progressivement en quelques mois, révélant la forme finale des seins. Le port d'un soutien-gorge de maintien est essentiel pendant cette période de guérison. Le Dr Tenorio effectue des suivis réguliers pour s'assurer que tout se déroule comme prévu et que la patiente est satisfaite du résultat.

Cette approche personnalisée garantit que chaque patiente reçoive des soins de haute qualité adaptés à ses besoins spécifiques.

Docteur Xavier Tenorio

Chemin de Rieu 18

A lire également: Comment choisir ses prothèses mammaires ?

