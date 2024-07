Augmentation mammaire par prothèses : Le Docteur Tenorio de Genève nous en parle

La Première Consultation

Évaluation Personnalisée Discussion des Attentes : Le Dr Xavier Tenorio prend le temps de discuter avec chaque patiente pour comprendre ses attentes et ses motivations concernant l'augmentation mammaire.

: Le Dr Xavier Tenorio prend le temps de discuter avec chaque patiente pour comprendre ses attentes et ses motivations concernant l'augmentation mammaire. Antécédents Médicaux : Un examen approfondi des antécédents médicaux est réalisé pour identifier tout facteur de risque potentiel. Cela inclut les antécédents familiaux de cancer du sein, les chirurgies antérieures et toute condition médicale préexistante. Examen Physique Évaluation des Seins : Un examen physique des seins est effectué pour évaluer la taille, la forme, la qualité de la peau et la position des mamelons. Cela aide à déterminer les meilleures options chirurgicales et à identifier toute asymétrie qui pourrait nécessiter une correction.

: Un examen physique des seins est effectué pour évaluer la taille, la forme, la qualité de la peau et la position des mamelons. Cela aide à déterminer les meilleures options chirurgicales et à identifier toute asymétrie qui pourrait nécessiter une correction. Prise de Mesures : Des mesures précises des seins sont prises pour aider à planifier l'intervention et choisir les implants appropriés. Options Chirurgicales Présentation des Options : Le Dr Tenorio explique en détail les différentes options disponibles pour l'augmentation mammaire, y compris les types d'implants, les techniques chirurgicales et les résultats attendus.

: Le Dr Tenorio explique en détail les différentes options disponibles pour l'augmentation mammaire, y compris les types d'implants, les techniques chirurgicales et les résultats attendus. Simulation 3D : Une simulation 3D peut être utilisée pour aider la patiente à visualiser les résultats potentiels et à prendre une décision éclairée. Cette technologie permet de simuler différents volumes et formes d'implants pour voir comment ils affecteront l'apparence des seins.

Contre-indications Médicales

Grossesse et Allaitement Attente Recommandée : Il est recommandé d'attendre au moins 6 mois après l'arrêt de l'allaitement avant de subir une augmentation mammaire. Cela permet aux seins de retrouver leur taille et forme naturelles après les changements hormonaux de la grossesse et de l'allaitement. Maladies Auto-immunes Évaluation des Risques : Les patientes atteintes de maladies auto-immunes doivent discuter des risques potentiels avec leur chirurgien. Certaines conditions peuvent augmenter les risques de complications ou affecter la guérison. Infections Actives Traitement Préalable : Toute infection active doit être traitée avant l'intervention pour minimiser les risques de complications post-opératoires. Problèmes de Coagulation Évaluation des Troubles : Les troubles de la coagulation peuvent augmenter les risques de saignement et de complications chirurgicales. Un examen sanguin peut être nécessaire pour évaluer les risques et planifier des mesures de précaution.

Choix des Prothèses

Types d'Implants Implants en Silicone : Offrent une sensation plus naturelle et sont disponibles en différentes formes et tailles. Ils sont pré-remplis de gel de silicone et sont connus pour leur durabilité et leur apparence réaliste.

: Offrent une sensation plus naturelle et sont disponibles en différentes formes et tailles. Ils sont pré-remplis de gel de silicone et sont connus pour leur durabilité et leur apparence réaliste. Implants Salins : Remplis de solution saline après l'insertion, permettant des incisions plus petites. Les implants salins sont ajustables en volume et peuvent être remplis après l'insertion pour obtenir une symétrie parfaite. Formes des Implants Ronds : Fournissent un remplissage uniforme et une apparence plus galbée. Ils sont souvent choisis pour leur capacité à créer un décolleté prononcé.

: Fournissent un remplissage uniforme et une apparence plus galbée. Ils sont souvent choisis pour leur capacité à créer un décolleté prononcé. Anatomiques : Imitent la forme naturelle du sein, avec un profil en forme de goutte. Ces implants offrent un aspect plus naturel et sont idéaux pour les patientes souhaitant une apparence discrète. Textures des Implants Lisses : Peuvent se déplacer plus librement dans la poche mammaire, imitant les mouvements naturels des seins.

: Peuvent se déplacer plus librement dans la poche mammaire, imitant les mouvements naturels des seins. Texturés : Réduisent le risque de déplacement et d'inversion de l'implant. Ils favorisent également une meilleure adhérence au tissu environnant, minimisant le risque de contracture capsulaire.

Choix du Volume

Volume et Taille Consultation Personnalisée : Le Dr Tenorio aide la patiente à choisir un volume qui correspond à ses objectifs esthétiques tout en tenant compte de la proportionnalité avec le reste du corps. Des essais avec des sizers ou des simulations 3D peuvent être utilisés pour aider à visualiser les résultats. Projection Sélection de la Projection : La projection des implants, c'est-à-dire la distance à laquelle l'implant projette le sein vers l'avant, est également un facteur important à considérer. La projection peut varier de modérée à haute, selon les préférences de la patiente et ses objectifs esthétiques.

Déroulement de l'Opération

Incisions Placement des Incisions : Les incisions peuvent être placées dans le pli sous-mammaire, autour de l'aréole ou dans l'aisselle, en fonction de la technique choisie. Le choix de l'emplacement des incisions dépend des préférences de la patiente et des recommandations du Dr Tenorio. Insertion des Implants Techniques de Placement : Les implants peuvent être placés soit sous le muscle pectoral (sous-musculaire), soit directement derrière la glande mammaire (sous-glandulaire). Le placement sous-musculaire offre des résultats plus naturels pour les patientes avec une peau fine, tandis que le placement sous-glandulaire peut être préférable pour celles avec suffisamment de tissu mammaire. Fermeture des Incisions Sutures et Bandages : Les incisions sont fermées avec des sutures résorbables, et des bandages ou un soutien-gorge de contention sont appliqués pour soutenir les seins pendant la phase initiale de récupération.

Post-Opératoire et Convalescence

Récupération Immédiate Soins en Salle de Réveil : Après l'opération, la patiente est surveillée en salle de réveil jusqu'à ce qu'elle soit pleinement consciente. Elle peut ressentir un léger inconfort, des ecchymoses et un gonflement. Soins Post-Opératoires Instructions Détaillées : Le Dr Tenorio fournit des instructions détaillées sur les soins à domicile, y compris le port d'un soutien-gorge de contention, la gestion de la douleur et les activités à éviter.

: Le Dr Tenorio fournit des instructions détaillées sur les soins à domicile, y compris le port d'un soutien-gorge de contention, la gestion de la douleur et les activités à éviter. Gestion de la Douleur : Des analgésiques peuvent être prescrits pour gérer la douleur et l'inconfort post-opératoires. Suivi Médical Rendez-vous de Suivi : Des rendez-vous de suivi réguliers sont planifiés pour surveiller la guérison et s'assurer que les résultats sont conformes aux attentes. Lors de ces visites, le Dr Tenorio évalue la guérison des incisions et la position des implants. Retour aux Activités Activités Légères : La plupart des patientes peuvent reprendre des activités légères dans les quelques jours suivant l'opération, mais doivent éviter les exercices intenses et le levage de charges lourdes pendant au moins 4 à 6 semaines. Le retour complet à des activités normales et sportives est généralement possible après 6 à 8 semaines, selon la vitesse de guérison individuelle.

Source : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/augmentation-mammaire-geneve/ La première consultation est une étape cruciale pour toute intervention chirurgicale. Elle permet d'évaluer les besoins de la patiente et de discuter des attentes et des objectifs.Avant de procéder à une augmentation mammaire, certaines contre-indications médicales doivent être prises en compte :Le choix des prothèses mammaires est une étape essentielle pour obtenir des résultats satisfaisants.Le choix du volume des implants dépend de plusieurs facteurs, notamment les attentes esthétiques de la patiente, la morphologie du corps et la qualité de la peau.L'augmentation mammaire est généralement réalisée sous anesthésie générale et dure environ 1 à 2 heures.La période post-opératoire est cruciale pour assurer une guérison optimale et des résultats durables.L'augmentation mammaire est une procédure qui peut significativement améliorer la confiance en soi et la satisfaction corporelle. À l'Aesthetics Clinic, le Dr Xavier Tenorio et son équipe s'engagent à offrir des soins de haute qualité, personnalisés pour répondre aux besoins et aux souhaits de chaque patiente. Pour plus d'informations ou pour planifier une consultation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accompagner dans votre démarche de beauté et de bien-être.