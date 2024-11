BLEPHAROPLASTIE : Tout savoir sur la chirurgie des paupières

1. Qu’est-ce que la blépharoplastie ?

Retirer l’excès de peau sur les paupières supérieures (blépharoplastie supérieure).

Réduire les poches sous les yeux en retirant ou redistribuant la graisse (blépharoplastie inférieure).

Rajeunir et ouvrir le regard tout en respectant l’harmonie du visage.

2. Types de blépharoplastie

2.1. Blépharoplastie supérieure

Corrige les paupières tombantes ou l’excès de peau qui peut gêner la vision.

L'incision est réalisée dans le pli naturel de la paupière, rendant la cicatrice quasiment invisible.

2.2. Blépharoplastie inférieure

Traite les poches sous les yeux dues à un excès de graisse ou de peau.

L'incision peut être externe (sous les cils) ou interne (par voie conjonctivale, sans cicatrice visible).

2.3. Blépharoplastie combinée

Combine les interventions sur les paupières supérieures et inférieures pour un rajeunissement global du regard.

2.4. Blépharoplastie asiatique

Conçue pour créer un pli palpébral supérieur tout en respectant les spécificités ethniques.

3. Qui peut bénéficier d’une blépharoplastie ?

Les personnes présentant un excès de peau sur les paupières supérieures, parfois gênant la vision.

Ceux souffrant de poches sous les yeux ou d’un regard fatigué.

Les patients de 35 ans et plus, bien que certains cas génétiques puissent nécessiter une intervention plus jeune.

Contre-indications :

Troubles oculaires sévères (glaucome, sécheresse oculaire importante).

Troubles de la coagulation ou problèmes médicaux majeurs.

Attentes irréalistes concernant les résultats.

4. Déroulement de l’intervention

4.1. Avant l’opération

Consultation initiale : Le chirurgien évalue vos besoins et vos attentes, et réalise un bilan médical.

: Le chirurgien évalue vos besoins et vos attentes, et réalise un bilan médical. Préparation : Arrêt du tabac, de l’alcool et des anticoagulants avant l’opération.

4.2. Pendant l’opération

Anesthésie : Locale avec sédation ou générale selon la complexité.

: Locale avec sédation ou générale selon la complexité. Durée : Entre 1 et 2 heures.

: Entre 1 et 2 heures. Technique : Le chirurgien pratique des incisions discrètes pour retirer l’excès de peau, de graisse ou retendre les tissus.

4.3. Après l’opération

Retour à domicile le jour même.

Port de compresses froides pour limiter les gonflements et ecchymoses.

5. Résultats attendus

À court terme :

Les résultats sont visibles après 10 à 15 jours, une fois les gonflements et ecchymoses résorbés.

À long terme :

Le regard apparaît plus ouvert, reposé et rajeuni.

Les résultats sont durables (10 ans ou plus), bien que le processus naturel de vieillissement continue.

6. Récupération et soins post-opératoires

Repos : Évitez les efforts intenses et les écrans les premiers jours.

: Évitez les efforts intenses et les écrans les premiers jours. Hygiène : Nettoyez les paupières avec précaution et appliquez les crèmes prescrites.

: Nettoyez les paupières avec précaution et appliquez les crèmes prescrites. Port de lunettes de soleil : Pour protéger les yeux de la lumière et des agressions extérieures.

7. Quels sont les risques et complications possibles ?

Hématomes ou infections.

Cicatrices visibles (exceptionnellement).

Sécheresse oculaire ou larmoiement temporaire.

Résultats asymétriques nécessitant une retouche.

8. Coût de la blépharoplastie

Blépharoplastie supérieure seule : 1 500 à 3 000 €.

: 1 500 à 3 000 €. Blépharoplastie inférieure seule : 2 000 à 4 000 €.

: 2 000 à 4 000 €. Blépharoplastie combinée : 3 500 à 6 000 €.

9. Questions fréquentes

La blépharoplastie est-elle douloureuse ?

Combien de temps durent les résultats ?

Y a-t-il des cicatrices visibles ?

Puis-je porter des lentilles après l’opération ?

10. Pourquoi choisir la blépharoplastie ?

Rajeunir le regard.

Supprimer l’aspect fatigué ou triste.

Améliorer la vision si les paupières supérieures gênent.

La blépharoplastie, ou chirurgie des paupières, est une intervention esthétique et fonctionnelle destinée à rajeunir le regard en corrigeant les paupières tombantes, les poches sous les yeux, et autres imperfections. C’est une opération très prisée pour ses résultats subtils mais efficaces, qui redonnent éclat et jeunesse au visage. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette procédure.La BLEPHAROPLASTIE est une chirurgie qui traite les signes de vieillissement ou les problèmes fonctionnels autour des paupières. Elle vise à :Cette intervention est destinée à :La reprise des activités normales est possible après, mais le résultat final s’apprécie pleinement après 3 à 6 mois.Bien que rare, comme toute intervention chirurgicale, la blépharoplastie comporte des risques :Un chirurgien expérimenté minimise ces risques en adaptant la procédure à votre anatomie.Le prix dépend du chirurgien, de la technique utilisée et de la localisation géographique.Dans certains cas, si l’excès de peau gêne la vision, une prise en charge partielle par l’assurance maladie peut être possible.Non, l’intervention est généralement bien tolérée, avec des douleurs légères qui disparaissent rapidement.Les résultats sont durables, mais le processus de vieillissement naturel continue. Une seconde intervention peut être envisagée après 10 à 15 ans.Les incisions sont discrètes et placées dans les plis naturels de la peau, rendant les cicatrices presque invisibles.Oui, mais attendez au moins 2 semaines avant de les remettre.La blépharoplastie est l’une des interventions les plus efficaces pour :Avec des résultats naturels et durables, cette opération transforme subtilement le visage en offrant un regard plus frais et lumineux.