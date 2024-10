Blépharoplastie, aide et conseils par le Docteur Riccardo Marsili de Paris

1. Qu’est-ce que la blépharoplastie ?

2. Différence entre la blépharoplastie supérieure et inférieure

Blépharoplastie Supérieure

Objectif : Ouvrir le regard en retirant la peau relâchée et les poches graisseuses éventuelles.

: Ouvrir le regard en retirant la peau relâchée et les poches graisseuses éventuelles. Techniques : Une incision est généralement réalisée dans le pli naturel de la paupière supérieure, ce qui permet de camoufler les cicatrices une fois l’intervention terminée.

: Une incision est généralement réalisée dans le pli naturel de la paupière supérieure, ce qui permet de camoufler les cicatrices une fois l’intervention terminée. Indications : Idéale pour les personnes souhaitant éliminer l’aspect “fatigué” et redonner un aspect jeune et frais au regard. Elle est aussi recommandée lorsque le relâchement de la peau des paupières supérieures devient gênant pour la vision.

Blépharoplastie Inférieure

Objectif : Éliminer ou repositionner les excès de graisse, retirer la peau relâchée pour un contour lisse, et atténuer les cernes.

: Éliminer ou repositionner les excès de graisse, retirer la peau relâchée pour un contour lisse, et atténuer les cernes. Techniques : L'incision est généralement faite juste sous la ligne des cils ou à l’intérieur de la paupière (voie transconjonctivale), permettant de réduire les poches graisseuses sans laisser de cicatrice visible.

: L'incision est généralement faite juste sous la ligne des cils ou à l’intérieur de la paupière (voie transconjonctivale), permettant de réduire les poches graisseuses sans laisser de cicatrice visible. Indications : Convient aux personnes souhaitant atténuer l’aspect fatigué causé par les poches et le relâchement de la peau sous les yeux, sans modifier l’apparence générale du regard.

3. Comment se déroule une blépharoplastie ?

Consultation préopératoire : Une consultation avec le chirurgien permet d'évaluer la zone à traiter et de décider de l’approche la plus adaptée (supérieure, inférieure, ou les deux). Anesthésie : La majorité des blépharoplasties se déroulent sous anesthésie locale, ce qui permet de raccourcir le temps de récupération et de limiter les risques liés à l’anesthésie générale. Incisions et retrait des excès : Pour la blépharoplastie supérieure : L’incision est réalisée dans le pli de la paupière, permettant un retrait discret de la peau excédentaire et des poches de graisse éventuelles.

: L’incision est réalisée dans le pli de la paupière, permettant un retrait discret de la peau excédentaire et des poches de graisse éventuelles. Pour la blépharoplastie inférieure : Si des poches graisseuses sont présentes sans excès de peau, l’incision peut être réalisée à l’intérieur de la paupière (voie transconjonctivale). En cas de relâchement de la peau, l’incision est faite sous les cils pour retirer ou repositionner la graisse et lisser la peau. Sutures et Pansements : Les sutures sont discrètes et résorbables dans la plupart des cas. Un pansement léger peut être appliqué pour protéger la zone.

4. Récupération et soins après une blépharoplastie

Gonflement et Ecchymoses : Des gonflements et des ecchymoses apparaissent fréquemment dans les premiers jours après l’intervention. Ils peuvent durer de 7 à 10 jours, mais les compresses froides aident à les réduire.

: Des gonflements et des ecchymoses apparaissent fréquemment dans les premiers jours après l’intervention. Ils peuvent durer de 7 à 10 jours, mais les compresses froides aident à les réduire. Douleur et Inconfort : La douleur est généralement faible, avec un simple inconfort plutôt qu’une douleur intense. Des analgésiques légers suffisent dans la majorité des cas.

: La douleur est généralement faible, avec un simple inconfort plutôt qu’une douleur intense. Des analgésiques légers suffisent dans la majorité des cas. Éviter le Maquillage et les Efforts Visuels : Il est recommandé d’éviter le maquillage autour des yeux pendant les deux premières semaines pour permettre aux incisions de cicatriser correctement. La lecture prolongée et les écrans peuvent aussi être limités pour réduire la fatigue oculaire.

: Il est recommandé d’éviter le maquillage autour des yeux pendant les deux premières semaines pour permettre aux incisions de cicatriser correctement. La lecture prolongée et les écrans peuvent aussi être limités pour réduire la fatigue oculaire. Port de Lunettes de Soleil : Protéger la zone opérée du soleil est essentiel, car les rayons UV peuvent interférer avec la cicatrisation et rendre les cicatrices plus visibles.

5. Résultats de la blépharoplastie : à quoi s'attendre ?

Immédiatement Après l’Intervention : Bien que le gonflement masque les résultats, les paupières semblent déjà plus légères et le regard plus ouvert.

: Bien que le gonflement masque les résultats, les paupières semblent déjà plus légères et le regard plus ouvert. 1 à 2 Mois Après : Les résultats sont de plus en plus visibles, les paupières apparaissent lisses, sans excès de peau ni de poches, et le regard est rajeuni.

: Les résultats sont de plus en plus visibles, les paupières apparaissent lisses, sans excès de peau ni de poches, et le regard est rajeuni. Résultats Durables : Les effets de la blépharoplastie sont durables, bien que le vieillissement naturel se poursuive. Les patients peuvent espérer un regard plus jeune pour 10 à 15 ans, voire plus.

6. Blépharoplastie vs Autres Options Esthétiques pour le Regard

Critère Blépharoplastie Supérieure Blépharoplastie Inférieure Liposuccion Injections (Acide Hyaluronique) Objectif Retirer excès de peau et poches graisseuses Réduire poches, lisser le contour sous l’œil Réduction de la graisse Atténuer rides et cernes Type d’intervention Chirurgie avec incision dans le pli naturel Chirurgie avec incision sous les cils Chirurgie sans incision Injections sans incision Idéal pour Paupières tombantes, regard lourd Poches sous les yeux, cernes Accumulations graisseuses Rides superficielles, comblement Durée des Résultats 10-15 ans ou plus 10-15 ans ou plus Permanent 6-12 mois Durée de la Récupération 1-2 semaines 1-2 semaines 1 semaine Aucun temps d’arrêt

Voici un guide détaillé sur la blépharoplastie, expliquant la procédure, la différence entre la blépharoplastie supérieure et inférieure, les indications pour chaque intervention, et ce à quoi s'attendre en termes de récupération et de résultats.La blépharoplastie est une chirurgie esthétique des paupières visant à rajeunir le regard en retirant l’excès de peau, de muscle ou de graisse au niveau des paupières supérieures ou inférieures. Elle permet de corriger les signes de vieillissement autour des yeux, de rendre le regard plus ouvert, reposé, et d'atténuer les poches ou les cernes.La blépharoplastie peut concerner les paupières supérieures, inférieures, ou les deux, selon les besoins de chaque patient.La blépharoplastie supérieure est une intervention visant à retirer l’excès de peau et parfois un peu de graisse au niveau des paupières supérieures. Elle est indiquée pour les personnes ayant un excès de peau qui alourdit la paupière et peut même gêner la vision en créant un effet de “paupières tombantes”.La blépharoplastie inférieure vise principalement à corriger les poches sous les yeux, à lisser les ridules et à réduire les cernes. Elle est souvent demandée par des patients ayant des poches visibles ou un relâchement de la peau sous les yeux.Le déroulement de la blépharoplastie, qu’elle soit supérieure ou inférieure, est relativement rapide et se fait sous anesthésie locale, avec parfois une sédation légère pour un meilleur confort. Voici les étapes générales de l’intervention :La récupération varie en fonction du type d’intervention (supérieure, inférieure ou les deux), mais elle est généralement rapide.La reprise des activités quotidiennes est généralement possible après une semaine, mais il faut attendre environ 2 semaines pour un retour complet aux activités sportives.Les résultats d’une blépharoplastie apparaissent progressivement et deviennent visibles à mesure que le gonflement disparaît.Il est essentiel de différencier la blépharoplastie des autres traitements esthétiques, en particulier la liposuccion du contour des yeux, les injections ou le lifting du visage :En résumé, lacible les paupières tombantes et l’excès de peau de la paupière supérieure, idéale pour un regard ouvert et rajeuni. Laest recommandée pour réduire les poches sous les yeux et lisser le contour des cernes. Les deux interventions peuvent être combinées pour un rajeunissement global du regard, donnant un effet plus reposé et lumineux.En Savoir plus : https://www.riccardomarsili.fr/chirurgie-esthetique/chirurgie-visage/blepharoplastie Docteur Riccardo Marsili29 rue Boissière75016 Paris