Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Blépharoplastie des paupières, le Dr Tenorio de Genève réponds à nos questions

Vous en saurez beaucoup plus sur la chirurgie des paupières que l'on appelle Blépharoplastie en lisant notre article dédié.







Qu'est-ce que la blépharoplastie ?

La blépharoplastie, communément appelée réduction des paupières, est une opération visant à remodeler les paupières. Une réduction des paupières supérieures peut améliorer votre vision et vous faire paraître plus jeune. Une réduction des paupières inférieures peut aider à réduire les rides et les poches.



Pourquoi une réduction des paupières ?

Avec l'âge, les muscles se relâchent et la peau perd de son élasticité. Pour les paupières, cela se traduit par des plis au niveau des paupières supérieures et un creusement des plis au niveau des paupières inférieures. En outre, le relâchement des muscles sous la peau permet à la graisse qui enveloppe les yeux dans leur orbite de se gonfler vers l'avant, ce qui donne l'impression d'une poche. Dans certaines familles, les poches ont une tendance héréditaire à se développer au début de l'âge adulte

Les plis et les poches semblent souvent s'aggraver le matin, en particulier après des périodes de stress et de manque de sommeil. En effet, le liquide qui se répartit normalement dans le corps en position verticale a tendance à se déposer dans les zones où la peau est lâche, comme les paupières, lorsqu'une personne est allongée.

Le processus de vieillissement peut également entraîner un affaissement des paupières et la formation de plis de peau au niveau des paupières supérieures. Parfois, il y a tellement de peau que les paupières supérieures pendent au-dessus des cils.



Que se passera-t-il avant l'opération ?

Vous rencontrerez votre chirurgien pour discuter des raisons pour lesquelles vous souhaitez une opération et de ce que vous voulez. Le chirurgien prendra note de toutes les maladies que vous avez ou que vous avez eues dans le passé. En particulier, vous devez lui dire si vous avez déjà souffert d'une maladie de la thyroïde, d'hypertension artérielle, de diabète ou d'un trouble oculaire (comme un décollement de la rétine ou un glaucome). Le chirurgien notera également tous les médicaments que vous prenez, y compris les remèdes à base de plantes et les médicaments non prescrits par votre médecin.

Le chirurgien examinera vos yeux, votre visage et votre peau, et prendra éventuellement des photos pour votre dossier médical. Il vous demandera de signer un formulaire de consentement pour la prise, le stockage et l'utilisation des photographies.

Le chirurgien mesurera votre taille et votre poids pour s'assurer que l'opération ne présente aucun danger. Si vous êtes en surpoids, enceinte ou prévoyez de l'être, votre chirurgien peut vous suggérer de retarder l'opération. Si vous devez être opéré sous anesthésie locale, le chirurgien s'assurera que vous pouvez rester allongé et immobile. Le chirurgien peut demander à ce que vous soyez examiné par un ophtalmologiste.



Comment l'opération est-elle pratiquée ?

La réduction des paupières peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale (uniquement à l'hôpital). Lors d'une intervention classique, le chirurgien pratique des incisions qui suivent les lignes naturelles de vos paupières - dans les plis des paupières supérieures et juste sous les cils des paupières inférieures. Ces incisions sont prolongées un peu plus loin dans les pattes d'oie (également appelées rides d'expression) au coin des yeux.

Ces incisions permettent d'éliminer la graisse, l'excès de peau et le relâchement musculaire. Si vous avez une poche de graisse sous les paupières inférieures sans excès de peau, la graisse peut être enlevée par l'intérieur de la paupière inférieure.



Le choix du chirurgien

Si vous décidez de subir une réduction des paupières, ne vous adressez qu'à un chirurgien dûment formé et inscrit au registre des spécialistes tenu par le cabinet blépharoplastie inférieur et supérieur. Ils vous parleront de ce qui est possible pour vous ou de ce qui pourrait donner les meilleurs résultats. Les membres de plusieurs organisations pratiquent la chirurgie esthétique ; votre médecin généraliste est donc la personne la mieux placée pour vous conseiller sur les personnes à consulter. Vous devez parler à votre chirurgien avant l'opération pour savoir quand et comment payer. Personne n'a besoin d'une réduction urgente des paupières. Si on ne vous laisse pas le temps d'y réfléchir, vous devriez chercher ailleurs.



Comment puis-je contribuer à la réussite de mon opération ?

Soyez en aussi bonne santé que possible. Il est important de maintenir votre poids à un niveau stable grâce à un bon régime alimentaire et à une activité physique régulière. Si vous fumez, arrêtez au moins six semaines avant l'opération afin de réduire le risque de complications. Ne vous souciez pas d'épiler les zones où des coupes seront effectuées, mais prenez un bain ou une douche dans les 24 heures précédant l'opération afin de vous assurer que la zone est aussi propre que possible.



Quel est le traitement alternatif ?

Parfois, un affaissement du front et des sourcils peut donner l'impression que la paupière est affaissée. Votre chirurgien peut recommander un lifting des sourcils à la place ou en même temps qu'une réduction des paupières.

En savoir plus : Avec l'âge, la peau perd de son élasticité et les muscles se relâchent. Pour les paupières, cela se traduit par une accumulation de peau lâche qui s'accumule sous forme de plis dans les paupières supérieures et forme des plis de plus en plus profonds dans les paupières inférieures. Dans le même temps, le muscle situé sous la peau se relâche, ce qui permet à la graisse, qui sert à caler les yeux dans leur orbite, de faire saillie vers l'avant et de donner l'impression d'une poche. Dans certaines familles, les poches ont une tendance héréditaire à se développer au début de l'âge adulte, avant toute modification de la peau.La blépharoplastie, communément appelée réduction des paupières, est une opération visant à remodeler les paupières. Une réduction des paupières supérieures peut améliorer votre vision et vous faire paraître plus jeune. Une réduction des paupières inférieures peut aider à réduire les rides et les poches.Avec l'âge, les muscles se relâchent et la peau perd de son élasticité. Pour les paupières, cela se traduit par des plis au niveau des paupières supérieures et un creusement des plis au niveau des paupières inférieures. En outre, le relâchement des muscles sous la peau permet à la graisse qui enveloppe les yeux dans leur orbite de se gonfler vers l'avant, ce qui donne l'impression d'une poche. Dans certaines familles, les poches ont une tendance héréditaire à se développer au début de l'âge adulteLes plis et les poches semblent souvent s'aggraver le matin, en particulier après des périodes de stress et de manque de sommeil. En effet, le liquide qui se répartit normalement dans le corps en position verticale a tendance à se déposer dans les zones où la peau est lâche, comme les paupières, lorsqu'une personne est allongée.Le processus de vieillissement peut également entraîner un affaissement des paupières et la formation de plis de peau au niveau des paupières supérieures. Parfois, il y a tellement de peau que les paupières supérieures pendent au-dessus des cils.Vous rencontrerez votre chirurgien pour discuter des raisons pour lesquelles vous souhaitez une opération et de ce que vous voulez. Le chirurgien prendra note de toutes les maladies que vous avez ou que vous avez eues dans le passé. En particulier, vous devez lui dire si vous avez déjà souffert d'une maladie de la thyroïde, d'hypertension artérielle, de diabète ou d'un trouble oculaire (comme un décollement de la rétine ou un glaucome). Le chirurgien notera également tous les médicaments que vous prenez, y compris les remèdes à base de plantes et les médicaments non prescrits par votre médecin.Le chirurgien examinera vos yeux, votre visage et votre peau, et prendra éventuellement des photos pour votre dossier médical. Il vous demandera de signer un formulaire de consentement pour la prise, le stockage et l'utilisation des photographies.Le chirurgien mesurera votre taille et votre poids pour s'assurer que l'opération ne présente aucun danger. Si vous êtes en surpoids, enceinte ou prévoyez de l'être, votre chirurgien peut vous suggérer de retarder l'opération. Si vous devez être opéré sous anesthésie locale, le chirurgien s'assurera que vous pouvez rester allongé et immobile. Le chirurgien peut demander à ce que vous soyez examiné par un ophtalmologiste.La réduction des paupières peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale (uniquement à l'hôpital). Lors d'une intervention classique, le chirurgien pratique des incisions qui suivent les lignes naturelles de vos paupières - dans les plis des paupières supérieures et juste sous les cils des paupières inférieures. Ces incisions sont prolongées un peu plus loin dans les pattes d'oie (également appelées rides d'expression) au coin des yeux.Ces incisions permettent d'éliminer la graisse, l'excès de peau et le relâchement musculaire. Si vous avez une poche de graisse sous les paupières inférieures sans excès de peau, la graisse peut être enlevée par l'intérieur de la paupière inférieure.Si vous décidez de subir une réduction des paupières, ne vous adressez qu'à un chirurgien dûment formé et inscrit au registre des spécialistes tenu par le cabinet blépharoplastie inférieur et supérieur. Ils vous parleront de ce qui est possible pour vous ou de ce qui pourrait donner les meilleurs résultats. Les membres de plusieurs organisations pratiquent la chirurgie esthétique ; votre médecin généraliste est donc la personne la mieux placée pour vous conseiller sur les personnes à consulter. Vous devez parler à votre chirurgien avant l'opération pour savoir quand et comment payer. Personne n'a besoin d'une réduction urgente des paupières. Si on ne vous laisse pas le temps d'y réfléchir, vous devriez chercher ailleurs.Soyez en aussi bonne santé que possible. Il est important de maintenir votre poids à un niveau stable grâce à un bon régime alimentaire et à une activité physique régulière. Si vous fumez, arrêtez au moins six semaines avant l'opération afin de réduire le risque de complications. Ne vous souciez pas d'épiler les zones où des coupes seront effectuées, mais prenez un bain ou une douche dans les 24 heures précédant l'opération afin de vous assurer que la zone est aussi propre que possible.Parfois, un affaissement du front et des sourcils peut donner l'impression que la paupière est affaissée. Votre chirurgien peut recommander un lifting des sourcils à la place ou en même temps qu'une réduction des paupières.En savoir plus : https://carouge.news/blepharoplastie/



Dr Xavier Tenorio

Lu 33 fois









Flashback : < > Chirurgie en clinique esthétique à Genève Gestion de la douleur après une liposuccion Comment se déroule une Abdominoplastie ? Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique