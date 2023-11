Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Breast Illness questions et réponses par le Dr Xavier Tenorio

La majorité des femmes qui subissent une augmentation mammaire conservent leurs implants pendant de nombreuses années et sont satisfaites de leur choix. Toutefois, dans de rares cas, les femmes peuvent présenter un ensemble de symptômes, allant de douleurs articulaires et de maux de tête à une fatigue chronique et à des problèmes respiratoires. Collectivement, les médecins et les chercheurs appellent cela la maladie des implants mammaires (Breast Illness).





Par conséquent, il est essentiel de connaître les signes et les symptômes d'une maladie liée aux implants mammaires si vous portez vous-même des implants. Nous vous présentons ci-dessous six des principaux symptômes d'une maladie des implants mammaires que vous devez connaître.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES D'UNE MALADIE DES IMPLANTS MAMMAIRES ?

En réalité, il n'existe pas de "liste officielle" des symptômes de la maladie des implants mammaires. Il existe en fait plus de 100 symptômes associés à cette pathologie. Certains d'entre eux ne figurent même pas sur la liste générale publiée par les professionnels de la santé et peuvent néanmoins être liés à l'IIB. Cela dit, la plupart des patientes se plaignent au moins d'une poignée de maux similaires. Nous avons répertorié ci-dessous six des symptômes les plus courants et les plus graves dont il faut être conscient. Fatigue chronique Il n'est pas normal de se sentir très fatigué, même si l'on passe des nuits entières à dormir et que l'on fait des siestes pendant la journée. Les patientes souffrant d'une maladie liée aux implants mammaires se plaignent souvent de se sentir excessivement fatiguées toute la journée et de ne pas avoir l'énergie qu'elles avaient avant de se faire poser des implants. Troubles de la concentration et de la mémoire Les patientes présentant ce symptôme se plaignent souvent d'un "brouillard cérébral" ou d'une confusion légère et constante. Elles peuvent avoir des difficultés avec leur mémoire à court terme ou être incapables d'accomplir des tâches en plusieurs étapes (comme faire de la pâtisserie ou de la cuisine) sans se sentir parfois perdues. Perte de cheveux Une certaine perte de cheveux est normale. Il n'est pas rare de trouver des cheveux dans la brosse à cheveux après s'être préparé le matin ou quelques cheveux dans le tuyau d'évacuation après la douche. Mais si vous remarquez que vos cheveux tombent en touffes ou si vous avez remarqué une quantité inhabituelle de cheveux dans votre canalisation ou sur votre oreiller lorsque vous vous réveillez le matin, cela peut être le signe qu'une autre affection sous-jacente, telle qu'une maladie liée à un implant mammaire, en est la cause. Douleurs articulaires et musculaires Malheureusement, les douleurs articulaires et musculaires sont associées à une multitude de maladies et d'affections. Toutefois, il y a tout lieu de s'inquiéter si vous souffrez de douleurs articulaires et musculaires alors que vous ne vous êtes pas fatiguée en faisant de l'exercice ou en soulevant un objet lourd, que vous n'avez pas mal dormi et que cela n'a pas provoqué de douleurs, et que vous n'avez pas changé votre programme d'exercices récemment. Si vous avez des implants, il pourrait s'agir de BIIou connu sous l’autre appellation Breast Illness également. Sécheresse de la bouche et des yeux La sécheresse habituelle de la bouche et des yeux peut également être associée à une maladie liée aux implants mammaires. Si vous vous retrouvez continuellement en train de chercher des gouttes pour les yeux et que vous n'avez pas assez de salive dans la bouche pour vous sentir à l'aise, ne l'ignorez pas. Parmi les autres symptômes associés, citons une vision embrumée, des maux de tête dus au plissement des yeux, une mauvaise haleine, des difficultés à avaler et des lèvres sèches et craquelées. Dépression et anxiété Dans certains cas, la dépression et l'anxiété liées à la maladie de l'implant mammaire sont simplement associées aux symptômes physiques difficiles énumérés ci-dessus, ainsi qu'à d'autres. Que la maladie elle-même soit à l'origine de ces problèmes émotionnels n'a pas vraiment d'importance. Si vous vous sentez chroniquement déprimée ou si vous éprouvez une anxiété débilitante, il est important de ne pas ignorer ces symptômes et de chercher de l'aide.



QUAND LES SYMPTÔMES DE LA MALADIE DES IMPLANTS MAMMAIRES APPARAISSENT-ILS ? Il n'y a pas de période fixe au cours de laquelle les symptômes de la maladie des implants mammaires après uen

QUELS TYPES DE PROBLÈMES DE SANTÉ LES IMPLANTS MAMMAIRES PEUVENT-ILS CAUSER ? Malheureusement, certains cas de maladies liées aux implants mammaires ont été associés à d'autres troubles auto-immuns. On ne sait pas si les personnes souffrant de troubles auto-immuns préexistants développent plus tard une maladie liée aux implants mammaires ou si les personnes ayant une propension aux problèmes auto-immuns sont plus susceptibles de développer l'IIB. Il semble toutefois qu'il y ait un lien entre ces deux affections.

De même, personne ne souhaite vivre avec des symptômes tels que des douleurs musculaires et articulaires persistantes, des problèmes de sommeil chroniques, une perte de cheveux et un brouillard cérébral sans fin. Ces symptômes à eux seuls devraient vous inciter à rechercher une aide professionnelle et, espérons-le, à déterminer si la maladie des implants mammaires en est la cause première. LA MALADIE DES IMPLANTS MAMMAIRES DISPARAÎT-ELLE ? En général, les symptômes de la maladie des implants mammaires ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Il faut généralement retirer les implants pour que les symptômes disparaissent. CONNAISSEZ CES SYMPTÔMES DE MALADIE DES IMPLANTS MAMMAIRES Dans certains cas, certains symptômes ne disparaissent pas ou s'atténuent sans disparaître complètement. Dans ce cas, si les implants ont déjà été retirés, il s'agit généralement d'aborder chaque symptôme individuellement et de trouver des solutions correctives possibles, symptôme par symptôme.

QUE FAIRE SI VOUS PENSEZ ÊTRE ATTEINTE DE BII ?

Si vous avez fait des recherches sur les maladies liées aux implants mammaires dont le breast illness, que vous surveillez vos symptômes et que vous pensez être atteinte de ces maladies, il est important de consulter un médecin. Le mieux est de s'adresser à un chirurgien plasticien certifié. La maladie des implants mammaires n'est pas bien comprise. Par exemple, il n'existe pas de test sanguin pour la maladie des implants mammaires. Les professionnels de la santé se contentent d'examiner l'éventail des symptômes que peut présenter une patiente donnée et, si cette patiente a également des implants mammaires (et qu'aucune autre affection sous-jacente ne peut être identifiée), ils parleront généralement d'IIB.Par conséquent, il est essentiel de connaître les signes et les symptômes d'une maladie liée aux implants mammaires si vous portez vous-même des implants. 