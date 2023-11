Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Chirurgie en clinique esthétique à Genève

La chirurgie esthétique à Genève est de plus en plus demandées et suscite de plus en plus de questions !



Les interventions esthétiques font appel à toute une série de techniques et de procédures, notamment le lifting, la chirurgie des paupières, le remodelage du corps, la dermabrasion, le relissage de la peau au laser, les implants et la liposuccion. Des injections de toxine botulique de type A (disponible dans un cabinet chirurgie esthétique sous le nom de Botox® ou Dysport®) ou de produits de comblement des tissus mous (dermiques), tels que le collagène ou la graisse, peuvent également être utilisées.



Lifting du visage

La peau est coupée au niveau du cuir chevelu et autour de l'oreille. Elle est ensuite séparée du tissu sous-jacent, resserrée et cousue. La peau restante est découpée. L'intervention peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale et peut durer de deux à quatre heures.

Le visage présente des ecchymoses et un gonflement pendant quelques semaines. Un engourdissement ou une sensation de tiraillement inconfortable sont des réactions courantes qui peuvent persister pendant plusieurs mois après l'intervention.



Chirurgie des paupières (blépharoplastie)

Les paupières sont coupées sur toute leur longueur jusqu'aux rides de la patte d'oie dans les coins extérieurs. L'excès de peau et de graisse est retiré. Un resurfaçage au laser peut également être effectué pour traiter les rides restantes. Cette intervention peut durer une à deux heures et peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale.

Les yeux seront meurtris et gonflés pendant quelques semaines. Les effets secondaires comprennent une vision floue, une surproduction de larmes et une modification de la forme des yeux (généralement temporaire).



Peeling chimique

Le peeling chimique permet d'éliminer les couches superficielles de la peau. Une solution est appliquée sur le visage, qui peut ensuite être laissé à découvert ou masqué par une lotion ou un ruban adhésif. Les produits chimiques brûlent la peau et le processus de cicatrisation favorise la repousse. Les brûlures profondes sont celles qui éliminent le plus de rides, mais elles augmentent également le risque de complications telles que les cicatrices et les infections.



Dermabrasion

Un appareil semblable à une ponceuse électrique est appliqué sur le visage sous anesthésie locale ou générale. La surface rugueuse du tampon à rotation rapide frotte la surface de la peau. Le processus de cicatrisation favorise la repousse. La dermabrasion profonde permet d'éliminer le plus grand nombre de rides, mais elle augmente également le risque de complications telles que les cicatrices et les infections.



Réduction des rides

Les rides peuvent être réduites par friction ou " repulpées " à l'aide de diverses technologies. Le resurfaçage cutané au laser utilise un rayon laser pour brûler la peau. Les produits de comblement injectables peuvent être utilisés à petites doses pour paralyser les muscles sous-jacents responsables de la formation des rides. Il peut s'agir d'un traitement temporaire sûr et efficace pour les rides et ridules du visage.

Des injections de graisse ou de collagène peuvent être effectuées le long des rides pour les atténuer. La toxine botulique de type A (disponible dans un cabinet chirurgie esthétique sous les noms de marque Botox® ou Dysport®) est parfois utilisée pour traiter les rides du lion entre les sourcils.



Chirurgie de l'oreille externe (otoplastie)

Les oreilles qui dépassent de la tête peuvent être repositionnées à tout moment après l'âge de cinq ou six ans. Le pli de peau derrière l'oreille est coupé et l'excès de cartilage est réduit ou remodelé. L'intervention dure environ une heure. Des bandages doivent être portés pendant quelques semaines pour atténuer les ecchymoses et les gonflements.



Chirurgie du nez (rhinoplastie)

Dans la plupart des cas, la chirurgie du nez est réalisée par des incisions dans les narines, ne laissant aucune cicatrice visible. L'os et le cartilage sont taillés et le nez est remodelé. Des compresses pour les narines et des attelles peuvent être nécessaires. L'intervention dure environ deux heures. Les ecchymoses et les gonflements peuvent mettre trois ou quatre mois à disparaître complètement. Les complications telles que les saignements ou les infections sont relativement rares. Parfois, un implant mentonnier est inséré en même temps pour équilibrer le profil.



Implants faciaux

Les implants faciaux sont utilisés pour combler un menton fuyant ou des pommettes plates. L'implant est inséré par une petite incision dans un endroit dissimulé, par exemple à l'intérieur de la bouche.

Amélioration des lèvres

Les lèvres minces peuvent être regonflées grâce à diverses procédures offrant des résultats à court ou à long terme. Les injections de collagène ou de graisse sont toutes deux réabsorbées par le corps. Un implant permanent semblable à une petite tige en mousse peut être enfilé dans la lèvre.



La liposuccion

La liposuccion est une procédure qui permet d'éliminer la graisse de l'abdomen, des cuisses, des fesses, des bras et de la gorge. Un tube étroit (canule) est inséré par une incision cutanée et la graisse est aspirée à l'aide d'une puissante pompe à vide. L'intervention peut être pratiquée sous anesthésie locale ou générale. Un vêtement compressif doit être porté pendant quelques mois pour aider la peau à se contracter et à se redessiner.

La zone sera meurtrie et enflée pendant des semaines ou des mois. Des complications peuvent survenir, notamment un défaut de contraction de la peau, ce qui donne un aspect ondulé. Une lipectomie est une opération qui consiste à retirer la peau et la graisse excédentaires.

En savoir plus sur la liposuccion.



Plastie abdominale (abdominoplastie)

L'excès de peau et de graisse de l'abdomen est retiré et les muscles abdominaux sous-jacents sont resserrés. Souvent, le nombril doit être déplacé. Les incisions sont généralement pratiquées le long du "maillot" afin de minimiser la visibilité des cicatrices. Cette intervention est pratiquée sous anesthésie générale. L'engourdissement et les sensations de tension inconfortable sont fréquents et peuvent persister pendant quelques mois après l'intervention. Les complications comprennent l'infection et la formation de poches de liquide.



