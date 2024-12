Chirurgien esthétique Genève : Docteur Teresa Rotunno

L’écoute comme première étape vers l’épanouissement

Un large éventail d’opérations maîtrisées avec précision

1. Augmentation mammaire

: Une solution pour augmenter le volume des seins avec un résultat naturel et harmonieux. Par lipofilling : Une technique utilisant la propre graisse de la patiente pour un effet plus discret et doux.

2. Lifting des seins

Redonner fermeté et galbe à la poitrine.

Corriger les effets du temps, de la grossesse ou de la perte de poids.

Offrir des résultats qui respectent la morphologie naturelle.

3. Liposuccion

Ventre.

Hanches.

Cuisses.

Bras.

Double menton.

4. Lifting du visage et des paupières

, qui corrige les relâchements cutanés pour une apparence rafraîchie et élégante. La blépharoplastie (chirurgie des paupières), idéale pour ouvrir le regard et réduire les signes de fatigue ou de vieillissement.

5. Médecine esthétique

pour combler les rides et redonner volume. Botox pour adoucir les expressions et prévenir le vieillissement.

pour adoucir les expressions et prévenir le vieillissement. Peelings et soins laser pour raviver l’éclat de la peau.

Une expertise centrée sur des résultats naturels et harmonieux

Pourquoi choisir la Docteur Teresa Rotunno ?

Une approche humaine et bienveillante, où vos attentes sont au centre de chaque décision. Une expertise chirurgicale complète, couvrant un large éventail d’interventions adaptées à vos besoins. Des résultats naturels et élégants, en harmonie avec votre morphologie et votre personnalité. Un accompagnement à chaque étape, depuis la première consultation jusqu’au suivi post-opératoire.

Avant toute intervention, la Docteur Rotunno s'engage dans un dialogue sincère et bienveillant. Elle s'efforce de comprendre vos attentes, vos préoccupations et vos motivations, tout en répondant de manière claire et transparente à toutes vos questions. Cette écoute attentive lui permet de définir des objectifs réalistes et d'assurer un accompagnement personnalisé, plaçant la confiance au cœur de sa pratique.Spécialiste de l'augmentation mammaire, la Docteur Rotunno propose différentes techniques pour répondre aux besoins spécifiques de ses patientes :Que ce soit pour restaurer une féminité perdue ou simplement pour répondre à un désir esthétique, l'augmentation mammaire est réalisée avec soin et précision, en accord avec les attentes de chaque patiente.La ptôse mammaire peut affecter la silhouette et la confiance en soi. Le lifting des seins permet de :Cette intervention est souvent combinée avec d'autres techniques, comme l'augmentation ou la réduction mammaire, pour un résultat optimal.La Docteur Rotunno est une experte dans la sculpture de la silhouette grâce à la liposuccion. Cette intervention permet de cibler les zones où la graisse résiste aux régimes et à l'exercice :Avec une technique moderne et une approche minutieuse, elle sculpte des contours harmonieux, tout en respectant les proportions naturelles du corps.Pour celles et ceux qui souhaitent rajeunir leur apparence tout en conservant un aspect naturel, la Docteur Rotunno excelle dans :Ces interventions sont conçues pour redonner éclat et confiance, sans compromettre l'authenticité des traits.Pour celles et ceux qui préfèrent des solutions non invasives, la Docteur Rotunno propose une gamme de traitements innovants en médecine esthétique :Ces traitements, souvent complémentaires à la chirurgie, permettent d'obtenir des résultats subtils et immédiats, renforçant le bien-être des patient(e)s.La Docteur Teresa Rotunno privilégie des techniques modernes et sécurisées, avec un objectif clair : sublimer la beauté naturelle tout en respectant l'identité de chaque patient(e). Elle s'assure que chaque intervention, qu'elle soit chirurgicale ou non, soit réalisée dans un environnement sûr, avec une attention minutieuse aux moindres détails.Avec la Docteur Teresa Rotunno, vous ne choisissez pas seulement une chirurgienne esthétique : vous choisissez une alliée dévouée à votre bien-être, prête à vous accompagner dans une démarche qui va bien au-delà de l'apparence physique, en vous aidant à retrouver confiance et sérénité.