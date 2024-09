Comment choisir ses prothèses mammaires ?

1. Consultation préopératoire

Évaluation de la morphologie : Le chirurgien examine la poitrine actuelle du patient pour évaluer la qualité de la peau, l'épaisseur du tissu mammaire et la symétrie. Cela permet de choisir le type d'implant et la méthode chirurgicale la plus adaptée.

2. Le jour de l’opération

Préparation à l'anesthésie : Avant l'opération, une rencontre avec l'anesthésiste a lieu pour finaliser les détails de l’anesthésie générale. L’anesthésiste s’assure que toutes les conditions médicales du patient sont optimales pour garantir sa sécurité.

3. Déroulement de l'opération

a. L’incision

Incision sous-mammaire : Cette incision est pratiquée dans le pli sous le sein, permettant une cicatrice discrète.

b. Création de la poche pour l’implant

Sous le muscle pectoral (plan sous-musculaire) : Ce placement permet de dissimuler mieux l’implant et donne un aspect plus naturel, notamment chez les patientes ayant peu de tissu mammaire.

c. Insertion de la prothèse

d. Fermeture des incisions

Un soutien-gorge de contention est souvent posé à la fin de l'opération pour soutenir les seins et favoriser une bonne cicatrisation.

4. La récupération post-opératoire

a. Retour à domicile

Les douleurs après l’intervention sont généralement modérées et peuvent être soulagées par des antalgiques prescrits par le chirurgien. Il est recommandé de prévoir un accompagnement pour le retour à domicile.

Un repos complet est conseillé pendant les premiers jours suivant l'intervention, et il est crucial d'éviter de lever les bras au-dessus de la tête ou de porter des objets lourds pendant quelques semaines.

b. Suivi et soins

Les pansements sont retirés progressivement et les points de suture fondants se résorbent d'eux-mêmes, mais un soin particulier est apporté à l’hygiène des incisions pour prévenir les infections.

c. Retour à la vie normale

Reprise du travail : La plupart des patientes peuvent reprendre une activité professionnelle légère environ une semaine après l’intervention, en fonction du niveau de douleur et du type de travail.

5. Résultats et cicatrisation

Résultats finaux : Les seins atteignent leur forme finale environ 3 à 6 mois après l’intervention.

6. Questions fréquentes des internautes

Quelle est la durée de vie des prothèses mammaires ?

Les implants sont conçus pour durer entre 10 et 20 ans, mais il n'est pas nécessaire de les remplacer si tout va bien. Des contrôles réguliers avec votre chirurgien permettent de s’assurer de leur bon état.

La douleur est généralement modérée et contrôlée par des antalgiques prescrits. Certaines patientes ressentent une sensation de pression ou de tiraillement, surtout si les implants sont placés sous le muscle.

La reprise du sport doit être progressive. Les exercices légers, comme la marche, peuvent être repris après 2 semaines, mais les sports sollicitant les muscles du haut du corps doivent attendre 6 à 8 semaines.

