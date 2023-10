Comment choisir une voiture selon son style de conduite ?

Comment choisir un type de voiture qui reflète votre style de vie ?

Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez passer à l'étape suivante, à savoir la recherche de véhicules. Si vous n'êtes pas sûr du type de véhicule qui vous conviendrait le mieux, voici ce que vous devez prendre en compte pour prendre une décision concrète.

Types de véhicules courants

La première étape pour choisir le bon type de véhicule est de savoir quels types de véhicules existent réellement et quelles sont leurs caractéristiques. Voici quelques-uns des types de véhicules les plus courants en location voiture Suisse.

NOTE : Les motos et les véhicules commerciaux tels que les fourgonnettes, les limousines et les corbillards sont exclus de cette liste.

1. Les berlines

Une berline est un véhicule de tourisme doté de quatre portes et de cinq places assises réparties sur deux rangées. Les sièges arrière sont généralement assez spacieux pour accueillir au moins deux adultes ou trois jeunes enfants. Le compartiment à bagages, appelé coffre, est normalement séparé de l'habitacle et dispose d'un couvercle sans fenêtre. Les berlines sont le type de véhicule le plus courant sur le marché, ce qui en fait la référence pour tous les véhicules. Ces véhicules conviennent mieux aux personnes seules, aux couples sans enfants et aux familles de taille normale. .

2. Véhicules à hayon

Un véhicule à hayon est un véhicule de tourisme doté d'une porte arrière, appelée hayon, qui se soulève pour donner accès à un compartiment de chargement. La plupart des voitures à hayon offrent cinq places assises sur deux rangées et peuvent avoir deux ou quatre portes pour les passagers, bien que certaines variantes puissent n'avoir qu'une seule rangée. L'espace de chargement est généralement relié à l'habitacle, ce qui permet à l'utilisateur de rabattre la deuxième rangée de sièges et d'augmenter ainsi l'espace de chargement. La rangée arrière (si elle existe) est généralement assez spacieuse pour accueillir au moins deux adultes ou trois enfants en bas âge. Ces véhicules conviennent donc parfaitement aux célibataires, aux couples et aux familles de taille normale.

3. Coupés

Un coupé est un véhicule de tourisme à deux portes avec un toit fixe. Il est plus court qu'une berline ou une voiture à hayon et comporte deux ou cinq places assises réparties sur une ou deux rangées. Les sièges arrière des coupés ne sont généralement pas assez spacieux pour des adultes, ce qui signifie qu'ils sont souvent réservés à des objets légers. Le compartiment à bagages est déconnecté de l'habitacle et dispose d'un couvercle sans fenêtre, bien que certains coupés proposent un hayon en guise d'alternative. Les coupés conviennent parfaitement aux individus et aux couples, mais en raison de leur petite taille, ils ne conviennent pas aux familles.

4. Les cabriolets

Un cabriolet est un véhicule de tourisme équipé d'un toit rétractable qui permet à l'utilisateur d'alterner entre le mode ouvert et le mode fermé. Dans le passé, les toits rétractables étaient constitués d'un cadre articulé recouvert d'une toile textile pliable. Aujourd'hui, de nombreux cabriolets sont équipés de toits rigides rétractables qui se retirent et se rangent dans le coffre. Ces véhicules sont généralement équipés de deux sièges et mettent l'accent sur l'aspect sportif. Comme les coupés, ils conviennent mieux aux célibataires et aux couples, car ils sont beaucoup plus courts que les berlines et les voitures à hayon.

5. Véhicules utilitaires sport (SUV)

Un véhicule utilitaire sport, ou SUV, est une automobile qui met l'accent sur l'espace de l'habitacle et la capacité de chargement. Selon sa taille et sa configuration, un SUV peut comporter de quatre à huit places réparties sur deux ou trois rangées. Comme pour les véhicules à hayon, l'espace de chargement est relié à l'habitacle et comporte une porte arrière qui se soulève. De nombreux SUV peuvent également affronter des terrains accidentés grâce à la transmission intégrale et ont la capacité de remorquage d'une camionnette.

Ce qui différencie ces véhicules des hatchbacks et des monospaces, c'est leur aspect volumineux, semblable à celui d'un camion, et leur garde au sol élevée. Il convient de noter que les véhicules utilitaires multisegments, ou CUV, sont souvent appelés SUV, et vice versa. C'est parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Toutefois, au lieu d'utiliser le châssis d'un camion, les crossovers reposent sur la plateforme d'une voiture, ce qui signifie que leur carrosserie et leur châssis ne forment qu'une seule pièce. Par conséquent, les SUV sont réputés être plus aptes à affronter les terrains accidentés et à tracter de lourdes charges, mais comme ce n'est pas toujours le cas, nous avons regroupé les crossovers et les SUV dans une seule et même catégorie.

Grâce à leur taille et à leurs capacités, ces véhicules conviennent mieux aux familles ou aux personnes qui aiment faire du tout-terrain.

6. Les monospaces

Un monospace est une petite fourgonnette destinée principalement à un usage personnel. Ils comportent souvent trois rangées de sièges, ce qui signifie qu'ils peuvent accueillir de six à huit passagers, selon la configuration. L'accès à l'espace arrière se fait généralement par une ou deux portes coulissantes, bien qu'il existe également des variantes à ouverture vers l'extérieur. L'espace de chargement est généralement relié à l'habitacle et comporte une porte arrière qui se soulève. Les monospaces sont plus hauts que les voitures à hayon et les breaks, mais plus bas que les SUV. Ces véhicules sont généralement associés au confort et à la taille, ce qui les rend parfaits pour les familles.

7. Les breaks

Un break est une berline dont le toit est prolongé vers l'arrière au-dessus de l'habitacle et de l'espace de chargement. Ce type de toit permet au véhicule de transporter davantage de marchandises à l'arrière. Tout comme les voitures à hayon, les breaks disposent d'une porte arrière pour accéder au compartiment à bagages et de deux rangées de sièges, soit cinq sièges au total. La deuxième rangée de sièges peut se rabattre, ce qui permet aux propriétaires d'agrandir l'espace de chargement existant si nécessaire. La rangée arrière est généralement assez spacieuse pour accueillir au moins deux adultes ou trois jeunes enfants. Ces véhicules conviennent donc parfaitement aux célibataires, aux couples et aux familles de taille normale.

8. Les camionnettes

Un pick-up est un véhicule léger doté d'un espace de chargement ouvert à l'arrière, appelé caisse, avec des côtés bas et un hayon. L'objectif général d'un pick-up est de transporter des marchandises et non des personnes. Par conséquent, les camionnettes à cabine normale disposent d'une seule rangée de sièges et de deux portes. Toutefois, la plupart des camionnettes sont équipées d'une banquette avant au lieu de sièges, ce qui permet à trois personnes de s'asseoir à l'avant. Les pick-up à cabine allongée et à cabine double ont deux rangées de sièges, mais seules les versions à cabine double ont quatre portes. Les dimensions des caisses sont standard, courtes et longues. En général, les pick-up ont un attrait très limité, car ils conviennent mieux aux personnes qui doivent régulièrement transporter et remorquer des matériaux lourds.



