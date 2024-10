1. Dormir sur le dos

Source : Comment dormir après une augmentation mammaire ? (drsmarrito.ch) Après une, bien dormir est crucial pour favoriser une bonne récupération et assurer des résultats optimaux. En tant que chirurgien esthétique expérimenté, je vous recommande de suivre ces conseils pour garantir une convalescence confortable et sans complications.Après une augmentation mammaire, il est impératif de, au moins pendant lespost-opératoires. Cette position est essentielle car elle :Si vous avez l’habitude de dormir sur le ventre ou sur le côté, il peut être difficile de vous habituer à cette nouvelle position. Il est conseillé de commencer à vous entraîner à dormir sur le dos quelques semaines avant l’intervention pour que la transition soit plus facile.Afin de réduire l'enflure et de favoriser la circulation sanguine, il est conseillé dedurant les premières semaines après l'opération. Cela peut aider à minimiser l'inflammation et à réduire l'accumulation de liquides. Voici comment procéder :Dormir sur le ventre ou sur le côté est fortement déconseillé dans les premières semaines post-opératoires. Ces positions peuvent :Il est crucial de donner à votre corps le temps nécessaire pour guérir dans des conditions optimales, et ces positions ne sont pas favorables à une bonne récupération.Le port duest une recommandation importante pour la récupération. Ce soutien-gorge offre :Votre chirurgien vous conseillera de porter ce soutien-gorge, même pendant la nuit, pendant plusieurs semaines après l’intervention.Pendant la période de récupération, il est important de créer un espace de sommeil qui favorise la détente et minimise les mouvements pendant la nuit :Chaque patient récupère à son propre rythme. Il est donc important d’et de ne pas précipiter les choses. Si vous ressentez une gêne ou une douleur excessive, ajustez votre position ou consultez votre chirurgien pour obtenir des conseils supplémentaires. La qualité de votre sommeil joue un rôle crucial dans votre récupération, alors soyez attentif à votre confort.